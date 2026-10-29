Bạn gái Mr Pips kể việc mang tiền xuống sảnh chung cư đổi lấy túi vàng

Tại tòa, bạn gái Mr Pips khai có lần bị cáo được yêu cầu mang tiền xuống sảnh chung cư để đổi lấy túi vàng.

Chiều 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Nam, khai quen Nam từ năm 2017 và duy trì quan hệ tình cảm đến nay. Tâm khai chỉ biết bạn trai làm việc cho các sàn chứng khoán quốc tế, sau đó chuyển sang nhiều công việc khác. Nam thường đi Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia nhưng Tâm không đi cùng.

Tâm thừa nhận được Nam nhờ cất giữ tiền mặt, vàng, đồng hồ và nhiều tài sản có giá trị. Ngoài ra, bị cáo còn đứng tên mua bất động sản, ô tô, đồng hồ và thực hiện một số giao dịch tài sản theo yêu cầu của bạn trai.

Theo lời khai, thời điểm quản lý nhiều tài sản nhất, Tâm giữ khoảng 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng cùng nhiều trang sức, đồng hồ đắt tiền. Số tài sản này được cất trong một phòng tại căn hộ ở TP.HCM, sau đó khóa cửa lại.

Tâm cũng khai đã hỗ trợ Nam mua khoảng 15 bất động sản, đứng tên 4 ô tô được chuyển từ em trai Nam sang để bán hộ. Đầu năm 2024, Nam tiếp tục nhờ Tâm mua hộ 1 triệu USD.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa. Ảnh: N.H.

Tâm cho biết bản thân làm marketing cho một doanh nghiệp nước ngoài, có thu nhập riêng và tự mua một số tài sản. Tuy nhiên, những món đồ hàng hiệu giá trị cao bị thu giữ đều do Nam mua tặng.

Bị cáo khai tiền và vàng được Nam giao thì cất giữ, không tự ý mang gửi ngân hàng. Tâm không mua số vàng bị thu giữ mà chủ yếu nhận hàng do người khác giao đến theo yêu cầu của Nam. Có lần, bị cáo được yêu cầu mang tiền xuống sảnh chung cư rồi nhận túi vàng.

Trước câu hỏi có từng nghi ngờ nguồn gốc số tiền, tài sản lớn hay không, Tâm nói nghĩ bạn trai kinh doanh giỏi nên kiếm được nhiều tiền. Bị cáo cho biết Nam có tính bốc đồng, thường mua hàng hiệu, giày dép, đồng hồ và ô tô không kiểm soát; Tâm nhiều lần can ngăn nhưng Nam không nghe.

Liên quan cáo buộc rửa tiền với số tiền lên tới 384 tỷ đồng, Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại trách nhiệm của mình. Bị cáo cho rằng chỉ phải chịu trách nhiệm đối với khoảng 50 tỷ đồng liên quan việc đứng tên mua căn hộ, đất đai cho Nam.

Tâm lý giải, trước khi Bùi Trung Đức, người thân tín của Nam, bị bắt vào tháng 5/2023, bị cáo không biết bạn trai làm ăn phi pháp và không biết tài sản được nhờ giữ là tiền do phạm tội mà có. Khi đó, Nam bảo chuyển tiền cho ai thì Tâm chuyển cho người đó.

Sau thời điểm Đức bị bắt, Tâm khai đã tìm hiểu và biết Nam cùng Đức liên quan đến các hoạt động không được pháp luật cho phép, nhưng vẫn tiếp tục giúp bạn trai cất giữ, mua bán tài sản và tích trữ USD. Bị cáo thừa nhận đây là lỗi của mình và cho rằng phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi này.