Từ nhân viên kinh doanh lên quản lý vùng, nữ bị cáo khai nhận gần 16,6 tỷ đồng

Từ nhân viên kinh doanh lên quản lý vùng phụ trách 7 văn phòng, Đinh Thị Dung khai đã nhận gần 16,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng trong khoảng 5 năm làm việc trong hệ thống của Mr Pips.

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng, tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo từng làm kinh doanh, nhận hoa hồng từ tiền của nhà đầu tư

Lý Thị Khuyến (SN 1998, ở Tuyên Quang) là bị cáo đầu tiên được xét hỏi trong buổi sáng. Khuyến khai sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược năm 2019, bị cáo được một người bạn giới thiệu vào làm nhân viên kinh doanh (sale) tại một văn phòng thuộc hệ thống của Phó Đức Nam.

Công việc của Khuyến là gọi điện tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư tài chính quốc tế. Bị cáo cho biết không ký hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm, nhận lương 6,5 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng 1-2% nếu chốt được hợp đồng.

Khuyến khai thời điểm đó mới ra trường, không tìm hiểu kỹ về công ty mà chủ yếu làm theo các kịch bản gọi điện do cấp trên cung cấp.

Dù không có chuyên môn về tài chính, Khuyến vẫn tư vấn cho nhiều khách hàng tham gia đầu tư với tổng số tiền lên tới 84 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo được thăng chức lên quản lý và hưởng thêm 1,5% hoa hồng. Trong khoảng 4 năm làm việc, Khuyến nhận tổng cộng 2,3 tỷ đồng tiền lương, thưởng và hoa hồng, được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Khi chủ tọa hỏi về thủ đoạn lừa đảo, Khuyến nhiều lần ấp úng, khai không nhớ rõ. Chủ tọa chất vấn: “Hàng ngày tư vấn nói nhiều lắm cơ mà. Hay cứ đứng trước tòa lại không nhớ?”.

Khuyến sau đó khai đã hướng dẫn khách hàng truy cập website, mở tài khoản, nạp tiền và mua các mã chứng khoán để đầu tư. Tuy nhiên, các sàn giao dịch thực chất do đường dây tạo lập, còn kết quả thắng, thua của nhà đầu tư nằm dưới sự kiểm soát của nhóm này.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Theo lời khai, khách hàng thường chỉ được thắng những khoản nhỏ ban đầu, trái với những lời hứa hẹn về khả năng sinh lời khi được tư vấn.

Trước việc Khuyến nhiều lần nói không nhớ rõ các tình tiết, chủ tọa yêu cầu hỏi trực tiếp một bị hại từng được bị cáo tư vấn. “Bị hại sẽ nhớ rõ hơn bị cáo đấy”, chủ tọa nói.

Bị hại liên tục bị yêu cầu nạp thêm tiền

Tại tòa, chị Nguyễn Thị L (quê Phú Thọ) cho biết không thể quên Khuyến sau những gì đã xảy ra. Khi nhìn thấy Khuyến được dẫn giải đến tòa, chị đã ngã quỵ ở cầu thang, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Kể lại quá trình bị dụ đầu tư, chị L cho biết bản thân không có kinh nghiệm về tài chính nhưng được Khuyến gọi điện qua Zalo tư vấn. Sau đó, chị đến gặp Khuyến trên phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội, và tiếp tục được thuyết phục tham gia đầu tư.

Ban đầu, chị nạp 3.000 USD. Sau đó, theo lời tư vấn về các ưu đãi nếu tăng số tiền đầu tư, chị tiếp tục nạp thêm tiền. Chị cho biết chỉ được rút 168 USD, tương đương khoảng 4 triệu đồng, với lời giải thích là lấy lộc.

Sau nhiều lần nạp tiền, số dư tài khoản liên tục giảm. Khuyến tiếp tục tư vấn chị nạp thêm, nếu không tài khoản sẽ bị cháy. Sau đó, Khuyến giới thiệu chị L. cho Trịnh Trường Sơn, một quản lý cấp cao hơn, để tiếp tục tư vấn.

Theo lời chị L, Sơn động viên rằng thị trường đầu tư có lúc lên, lúc xuống, rồi đề nghị chị nạp thêm 150.000 USD để được hỗ trợ cứu tài khoản.

Chị L kể đã đề nghị Sơn hỗ trợ lấy lại một nửa số tiền, bởi tổng số tiền đầu tư khi đó đã vượt 2,7 tỷ đồng. Chị lo sợ nếu mất khoản tiền này, gia đình sẽ tan vỡ, chồng bỏ đi, con cái không nơi nương tựa. Tuy nhiên, chị tiếp tục nhận được những lời hứa hẹn rằng có thể gỡ lại tiền nếu nạp thêm.

Trước lời khai của bị hại, Khuyến thừa nhận những nội dung chị L. trình bày là đúng. Bị cáo cho rằng thời điểm đó chưa nhận thức hết hậu quả hành vi của mình gây ra và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, bị cáo Phạm Minh Khôi cho hay, năm 2020, bị cáo không có việc làm nên đã lên Hà Nội tìm việc. Khi thấy tuyển nhân viên, bị cáo đã nộp hồ sơ và xin việc làm. Sau đó, bị cáo được nhận vào làm tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch, văn phòng thuộc Công ty bị cáo Phó Đức Nam. Bị cáo được hướng dẫn 2 ngày, ngày đầu hoàn thiện hồ sơ, còn ngày thứ hai được hướng dẫn về chứng khoán.

Ban đầu, bị cáo làm nhân viên kinh doanh, gọi điện cho các nhà đầu tư mời gọi tham gia đầu tư. Sau đó, bị cáo lên làm quản lý nhóm, quản lý văn phòng. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi trong thời gian làm việc từ năm 2020 đến khi bị bắt là 11 tỷ đồng, trong đó, 700 triệu tiền lương và hơn 10 tỷ đồng tiền hoa hồng, thưởng.

Nữ quản lý nhận gần 16,6 tỷ đồng lương, thưởng

Cũng tại phiên tòa, Đinh Thị Dung (37 tuổi), cựu quản lý vùng phụ trách 7 văn phòng kinh doanh trong hệ thống, khai từng nhận gần 16,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng trong thời gian làm việc.

Chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi vì sao biết các sàn giao dịch có dấu hiệu gian dối, nhà đầu tư liên tục thua lỗ nhưng Dung vẫn tiếp tục làm việc.

Dung khai từ năm 2022, khi đã lên vị trí quản lý, bị cáo từng tự nạp tiền vào sàn để giao dịch và nhận ra hoạt động thực tế không giống những gì công ty giới thiệu với khách hàng.

“Bị cáo biết bộ phận chăm sóc khách hàng đã can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư”, Dung khai.

Dù nhận thấy dấu hiệu bất thường, Dung vẫn tiếp tục làm việc trong hệ thống do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ điều hành. Giải thích về điều này, bị cáo bật khóc, cho biết từng được Nam và Ngọ trấn an rằng nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ không phạm tội nên yên tâm làm việc.

Khi chủ tọa hỏi liệu có phải mức lương, thưởng cao cũng là lý do khiến bị cáo tiếp tục ở lại, Dung cúi đầu trả lời: “Đúng ạ”.

Dung khai năm 2019, sau khi thấy công ty của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tuyển dụng, bị cáo nộp hồ sơ xin việc. Ban đầu, Dung làm nhân viên kinh doanh, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và thuyết phục họ đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Trong khoảng 5 năm, Dung lần lượt đi từ kinh doanh, sau đó được bổ nhiệm làm trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý văn phòng rồi quản lý vùng. Đến khi bị bắt vào tháng 10/2024, bị cáo phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng trong hệ thống.