MB đồng hành cùng TP.HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

Ngày 23/3, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng thông qua thẻ MB MultiPass.

Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hạ tầng giao thông, nâng cao trải nghiệm người dân và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Theo đó, MB MultiPass là thẻ thanh toán không tiếp xúc (contactless) theo tiêu chuẩn quốc tế, cho phép người dân sử dụng trực tiếp khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro… Việc ứng dụng thẻ giúp rút ngắn thời gian giao dịch tại điểm soát vé, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời nâng cao tính tiện lợi và an toàn trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh chức năng thanh toán, người dùng có thể dễ dàng quản lý thẻ thông qua App MBBank, bao gồm nạp tiền, theo dõi lịch sử giao dịch và kiểm soát chi tiêu. Giải pháp cũng được tích hợp các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại, góp phần bảo vệ thông tin và tài sản của khách hàng.

Đại diện Sở Xây Dựng, Phó Giám đốc ông Bùi Hòa An chia sẻ: "Với mục tiêu đưa tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng đạt mức 15-20% tổng lưu lượng di chuyển, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, TP.HCM xác định công nghệ thanh toán tiện lợi chính là 'chìa khóa' then chốt. Sở Xây Dựng tin tưởng rằng việc ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ mang lại hệ sinh thái giao dịch thuận tiện nhất, thúc đẩy thói quen di chuyển xanh và hiện đại của người dân thành phố."

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Trọng Khiêm – Phó Tổng Giám đốc MB cho biết: "MB đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm QLGTCC – Sở Xây Dựng cũng như các cơ quan quản lý TP.HCM trong việc tạo điều kiện cho Ngân hàng tham gia chương trình đổi mới sáng tạo. Với khát vọng chuyển đổi số, MB mong muốn mang đến những giá trị tốt nhất góp phần xây dựng Thành phố văn minh – hiện đại, chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM thông qua những giải pháp số hóa tiện lợi và thiết thực nhất."

Việc hợp tác với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM là một trong những bước đi cụ thể của MB trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Thông qua việc ứng dụng công nghệ tài chính vào lĩnh vực giao thông, MB kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh tại Việt Nam.