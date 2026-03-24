MB nhanh nhất thị trường về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần tiếp cận vốn nhanh để duy trì dòng tiền kinh doanh, tốc độ giải ngân đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn ngân hàng. Khảo sát độc lập của MiBrand trên 350 doanh nghiệp cho thấy MB được xếp hạng số 1 về tốc độ cho vay đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ.

Khi tốc độ trở thành tiêu chí cạnh tranh mới của tín dụng doanh nghiệp nhỏ

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, khả năng tiếp cận vốn nhanh đang trở thành yếu tố quyết định đối với hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nếu trước đây doanh nghiệp quan tâm nhiều đến lãi suất hay hạn mức tín dụng, thì hiện nay câu hỏi thường được đặt ra trước tiên là bao lâu hồ sơ được phê duyệt và bao lâu tiền được giải ngân. Khảo sát độc lập từ MiBrand trên 350 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cho thấy, khi lựa chọn ngân hàng cho vay, doanh nghiệp SME phân khúc nhỏ (Doanh thu dưới 50 tỷ/năm) ngày càng ưu tiên các yếu tố liên quan đến thời gian xử lý. Khi loại trừ yếu tố lãi suất và phí, ba tiêu chí được lựa chọn nhiều nhất gồm giải ngân nhanh (51%), thời gian phê duyệt nhanh (43%) và thủ tục đơn giản (38%).

Trong khi đó, các yếu tố gắn với trải nghiệm số như khả năng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực và quy trình có thể làm online lần lượt đạt 16,3% và 12,6%. Tỷ lệ này chưa cao bằng nhóm yếu tố về tốc độ và thủ tục, nhưng cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp đối với tính minh bạch và khả năng tự theo dõi hành trình vay vốn đang dần tăng lên.

Theo ông Lại Tiến Mạnh – Giám đốc Mibrand, kết quả khảo sát cho thấy tốc độ không còn là yếu tố bổ trợ mà đã trở thành một tiêu chí cạnh tranh có thể nhận diện rõ trên thị trường tín dụng doanh nghiệp.

"Khi doanh nghiệp đánh giá dịch vụ tín dụng, họ không chỉ nhìn vào chi phí vốn mà còn quan tâm tới khả năng tiếp cận vốn nhanh và quy trình xử lý minh bạch. Việc MB được xếp hạng cao về tốc độ cho vay là một chỉ báo đáng chú ý về năng lực phục vụ phân khúc doanh nghiệp quy mô nhỏ," ông Mạnh nhận định.

MB là ngân hàng đứng đầu về tốc độ giải ngân cho nhóm doanh nghiệp nhỏ (Micro SMEs)

MB được 13,8% doanh nghiệp xếp hạng số 1 về tốc độ giải ngân, cao hơn Techcombank (12%) và Vietcombank (9,7%). Ở kênh vay qua ứng dụng doanh nghiệp, MB cũng nằm trong nhóm ngân hàng được khách hàng nhắc đến nhiều nhất về trải nghiệm xử lý nhanh.

Ở các khoản vay theo quy trình thông thường, MB ghi nhận phần lớn khoản vay được hoàn tất trong vòng 1–3 ngày, thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ xử lý khoản vay nhanh nhất trên thị trường.

Ở kênh cho vay qua ứng dụng doanh nghiệp, MB với nền tảng ngân hàng số BIZ MBBank cũng được khách hàng nhắc đến về trải nghiệm xử lý nhanh. Thời gian giải ngân thực tế cho doanh nghiệp trên BIZ MBBank được ghi nhận bình quân khoảng 1 ngày, với phần lớn hồ sơ hoàn tất trong tối đa 3 ngày, thậm chí có trường hợp được giải ngân ngay trong ngày.

BIZ MBBank – Nền tảng tín dụng số giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh nhất

Ở góc độ sản phẩm, ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Giám đốc Khối SME, Giám đốc Nhà máy số Doanh nghiệp MB – cho biết ngân hàng đang đẩy mạnh các giải pháp tín dụng số cho phân khúc doanh nghiệp nhỏ thông qua nền tảng BIZ MBBank, với trọng tâm là rút ngắn thời gian xử lý và đơn giản hóa toàn bộ hành trình vay vốn.

“Chúng tôi không chỉ số hóa quy trình vay vốn, mà đang tái thiết kế toàn bộ trải nghiệm tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ – theo hướng nhanh hơn, đơn giản hơn và minh bạch hơn. Mục tiêu của MB là để doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn ngay khi cơ hội xuất hiện, thay vì phải chờ đợi nhiều ngày như cách cho vay truyền thống.” ông Cường chia sẻ.

Trên BIZ MBBank, doanh nghiệp có thể khởi tạo hồ sơ vay trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực và nhận giải ngân ngay trong ngày đối với nhiều hồ sơ đủ điều kiện. Toàn bộ quy trình được thực hiện 100% online, loại bỏ phần lớn thủ tục giấy tờ và nhu cầu giao dịch tại quầy, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận vốn. Thời gian giải ngân bình quân khoảng 1 ngày, với phần lớn hồ sơ hoàn tất trong tối đa 3 ngày.

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động ngày càng gia tăng, MB đẩy mạnh sản phẩm vay tín chấp doanh nghiệp trên nền tảng này với hạn mức lên tới 3 tỷ đồng, không yêu cầu tài sản bảo đảm, xét duyệt dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử và quy trình phê duyệt rút gọn. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, linh hoạt và minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, MB cũng triển khai các sản phẩm cấp hạn mức vay thế chấp online trên BIZ MBBank, cho phép doanh nghiệp đăng ký và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ hoàn toàn trực tuyến.

Với lợi thế về tốc độ xử lý và nền tảng số, BIZ MBBank đang trở thành công cụ trọng tâm giúp MB nâng cao năng lực phục vụ phân khúc doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời từng bước khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu về tốc độ cho vay SME trên thị trường.

Để biết thêm chi tiết về Các gói sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ từ MB, doanh nghiệp vui lòng truy cập trang thông tin hoặc liên hệ trực tiếp hotline 24/7 của MB theo số 19009045 (bấm phím 8).