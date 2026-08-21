Mark Zuckerberg mua lâu đài thế kỷ 19 trị giá 35 triệu USD tại Ireland

Tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan vừa mua lâu đài Strancally có từ thế kỷ 19 tại Ireland, với giá trị ước tính lên tới 35 triệu USD.

CEO Meta Mark Zuckerberg và vợ, bà Priscilla Chan, đã mua một lâu đài khổng lồ mang phong cách Gothic có từ thế kỷ 19 tại Ireland, người phát ngôn của tỷ phú xác nhận hôm 21/8.

Theo Irish Times, Zuckerberg đã mua lâu đài Strancally, một công trình ba tầng được xây bằng đá đẽo, nằm trên khu đất rộng khoảng 440 acre (178 ha), từ gia đình của nhà tài chính Michael Alen-Buckley trong những tuần gần đây.

“Mark và gia đình rất vui khi tiếp tục chăm sóc ngôi nhà lịch sử này và mong muốn có thêm thời gian ở Ireland, nơi Meta đặt trụ sở quốc tế”, Brian Baker, người phát ngôn của Zuckerberg, nói.

Giao dịch chưa xuất hiện trong hồ sơ công khai. Tuy nhiên, tòa tháp rộng khoảng 16.000 feet vuông (1.486 m²), nhìn ra sông Blackwater, được Irish Times ước tính có giá khoảng 23-35 triệu USD.

Zuckerberg và Chan được cho là vẫn sẽ sinh sống chủ yếu tại Mỹ và sử dụng lâu đài trong những chuyến thăm Ireland. Meta hiện có khoảng 1.500 nhân viên tại quốc gia này.

Strancally Castle nằm cách trụ sở quốc tế của Meta ở Dublin khoảng 125 dặm (201 km). Dublin là nơi nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ đặt hoạt động tại EU, một phần nhờ chính sách thuế doanh nghiệp từng khá thấp của Ireland. Meta cũng vận hành một trung tâm dữ liệu bên ngoài thành phố.

Theo các tài liệu được công bố, hai kiến trúc sư James và George Richard Pain đã thiết kế lâu đài. Công trình được xây khoảng năm 1830 cho John Keily, một cựu chính trị gia Anh thuộc đảng Tory, tại hạt Waterford.

Cuốn The Houses of Ireland của Brian De Breffney và Rosemary Ffolliott từng mô tả Strancally là một bất động sản xa hoa, đến mức từ nhà bếp phải mất khoảng 4 phút rưỡi đi bộ nhanh mới tới phòng ăn.

Gia đình Alen-Buckley đã tiến hành cải tạo quy mô lớn lâu đài trong suốt 25 năm qua.

Strancally nằm gần một số bất động sản lớn khác, trong đó có Ballynatray House. Tòa nhà này được tỷ phú Anh James Dyson, người sáng lập Dyson, mua với giá khoảng 34 triệu USD vào năm 2024.

Thương vụ mới nhất bổ sung thêm một tài sản đáng chú ý vào danh mục bất động sản trị giá hơn 450 triệu USD của Zuckerberg. Danh mục này bao gồm khu nhà riêng tại Palo Alto và một khu bất động sản quy mô lớn ở Hawaii trên một hòn đảo biệt lập, từng xuất hiện tin đồn có cả hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Theo Yahoo News