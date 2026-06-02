Lý do nhiều nhà đầu tư miền Bắc rót vốn vào Vinhomes Green City

Trước khi xuống tiền sở hữu một cặp xẻ khe tại dự án đầu tiên của Vinhomes tại Tây Bắc TP.HCM - Vinhomes Green City (Đức Hòa, Tây Ninh), chị Hà Phương Hoa (Hà Nội) chưa từng đến dự án, tất cả đặt trọn niềm tin vào chủ đầu tư. Và nay, nhìn thấy tiện ích, hạ tầng đang hiện diện, tài sản sắp đến ngày bàn giao, chị càng vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình.

Niềm tin vào chủ đầu tư, mức giá đặc biệt hấp dẫn, ưu đãi tài chính vượt trội

Chị Hà Phương Hoa (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) quyết định mua cặp xẻ khe TX545 và TX547 (tiểu khu Trường Xuân, The Forest) ngay từ thời điểm dự án Vinhomes Green City mới ra mắt. Cho đến nay đã hơn 1 năm, chị cho biết vẫn chưa đặt chân đến Tây Ninh - nơi dự án tọa lạc.

“Đây là khoản đầu tư lâu dài xuất phát điểm từ niềm tin dành cho chủ đầu tư. Tôi có nhiều bạn bè ở nhà Vinhomes. Tiện ích và hạ tầng đều rất tuyệt vời, và tôi tin dự án này cũng vậy”, chị Hoa nói.

Chị Phương Hoa chia sẻ tương lai có thể về Vinhomes Green City sinh sống, hoặc cho thuê 2 căn xẻ khe

Ở một góc nhìn khác, chị Cao Thu Hà, một nhà đầu tư cũng tại Hà Nội lại cho rằng, uy tín chủ đầu tư là một chuyện, yếu tố khiến chị cũng như nhiều khách hàng Thủ đô quyết định “đánh bắt xa bờ” chính là mức giá đặc biệt hấp dẫn.

“Rất khó để tìm kiếm trên thị trường thấp tầng của Vinhomes có giá chỉ từ 4-5 tỷ đồng/căn”, chị Hà nói.

Chưa kể, đi cùng mức giá hẫp dẫn, chủ đầu tư Vinhomes còn giải luôn bài toán tài chính cho khách hàng.

Với khách vốn mỏng, chính sách giãn xây kéo dài tới 2 năm cho phép khách chỉ cần thanh toán trước 15% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại. Khoản giá trị còn lại, khách có thể lựa chọn vay đến 70%, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong suốt 24 tháng. Nhờ đó, chỉ cần bỏ ra hơn 700 triệu đồng vốn ban đầu, khách đã sở hữu thấp tầng Vinhomes.

Thêm lời giải tài chính khác hấp dẫn không kém là khách có thể chọn vay tới 80% giá trị tài sản, đi cùng ưu đãi “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm, kéo dài tới 5 năm, xóa tan mọi lo ngại biến động vĩ mô.

Trong khi đó, những khách có sẵn dòng tiền, khi chọn thanh toán sớm sẽ được hưởng ưu đãi tới 9%; ưu đãi thành viên VinClub lên tới 1,3%, tùy từng hạng thẻ. Đi kèm còn có bộ quà tặng ý nghĩa gồm: học bổng Vinschool lên đến 200 triệu, voucher VIP Vinmec lên tới 100 triệu. Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng.

“Ở thị trường miền Bắc, khó có thể tìm kiếm sản phẩm nào của Vinhomes đồng thời có đơn giá và chính sách tốt như vậy”, chị Thu Hà nói.

Nhà đầu tư miền Bắc nhận định Vinhomes Green City đang có giá tốt bậc nhất trong các dự án của Vinhomes

3 bảo chứng giúp nhà đầu tư “nhìn đâu cũng thấy lãi”

Sau hơn 1 năm sở hữu 2 căn xẻ khe tại Vinhomes Green City, chị Hòa cho biết: thời gian đã chứng minh niềm tin của chị là đúng đắn. Ngày 12/5/2026, trường liên cấp Vinschool chất lượng chuẩn quốc tế cách bộ đôi sản phẩm chỉ vài bước di chuyển, đã hoàn thành phần móng nền, tiến gần hơn cột mốc khai giảng vào tháng 8/2027.

Trước đó, ngày 11/4, khu liên hợp thể thao lớn nhất Tây Bắc TP.HCM - Welless Park với hơn 80 sân tập đã hoàn thành. Tới đây, công viên nước Aqua Adventure quy mô 9.000m2 khai trương, Vincom 4ha khởi công… tiếp tục gia tăng giá trị an cư và đầu tư cho toàn đại đô thị.

“Niềm tin của tôi đã đặt đúng chỗ. Từ mục đích mua để khai thác cho thuê, tôi đã nghỉ đến chuyện tương lai sẽ về đây ở”, chị Hòa nói.

Vinhomes Green City đã sáng đèn, nhiều tiện ích vui chơi giải trí đã đưa vào khai thác

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, không khó để nhận ra, Vinhomes Green City đang sở hữu 3 bảo chứng sinh lời. Đầu tiên là sức sống của một đô thị thật, tài sản thật. Đến nay, hầu hết các tiện ích quan trọng của dự án đã hoàn thành, đón cư dân và du khách tới trải nghiệm với các sự kiện thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí sôi động.

Bên cạnh đó là tín hiệu của hạ tầng đua nhịp với tốc độ hoàn thiện đô thị. Vành đai 3 kết nối Vinhomes Green City tới trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 45 phút, dự kiến thông xe ngay trong năm 2026. Cùng thời điểm, Vành đai 4 dự kiến khởi công, tương lai đưa dự án gần hơn với các cực tăng trưởng phía Nam, trong đó có sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải.

Đáng chú ý, với việc Tây Ninh quy hoạch Đức Hòa trở thành trung tâm hành chính mới, dự án nghiễm nhiên trở thành hồng tâm của chiến lược phát triển đô thị. Tương tự Thủ Thiêm của 10 năm trước, khi được định vị thành trung tâm tài chính - hành chính mới của TP.HCM, khu vực này đã tăng tốc ngoạn mục. Từ một vùng ven, Thủ Thiêm đã trở thành một trong những tọa độ đắt giá nhất cả nước, với giá bất động sản nhiều nơi tiệm cận trung tâm Quận 1 (cũ).

Đức Hòa giờ đây được ví như “Thủ Thiêm của chu kỳ mới” khi sở hữu những điều kiện khá tương đồng: nằm sát đô thị lõi TP.HCM, quỹ đất lớn, dư địa phát triển mạnh và hưởng lợi từ làn sóng giãn dân, công nghiệp, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ.

“Đơn giá hấp dẫn cùng bộ chính sách nhiều ưu đãi của chủ đầu tư chính là cơ hội vàng cho nhà đầu tư nắm giữ một sản phẩm đã ở bàn đạp tăng giá trị”, chị Thu Hà nhận định.