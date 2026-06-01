Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Yến Linh
Cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh” nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh để lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường với tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Ngày 1/6, trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh”, Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film phát động cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh - Green Creativity Challenge”, hướng tới cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trẻ trên toàn quốc.

Với mục tiêu lan tỏa tinh thần sống xanh, thúc đẩy hành động vì phát triển bền vững, cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh” sẽ trở thành nền tảng kết nối những nhà sáng tạo nội dung trẻ cùng chung mối quan tâm về môi trường. Đây sẽ là nơi những ý tưởng tích cực được nuôi dưỡng, những câu chuyện truyền cảm hứng được lan tỏa và những hành động nhỏ vì môi trường được cộng hưởng thành những thay đổi lớn cho cộng đồng.

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” hướng đến hình thành và kết nối các nhà sáng tạo nội dung trẻ để truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần lối sống xanh, bền vững. Ảnh: BTC.

Cuộc thi có ba nhóm chủ đề trọng tâm, gồm: môi trường xanh, di chuyển xanh và năng lượng xanh, hướng tới lan tỏa thông điệp mỗi cá nhân đều có thể trở thành một hạt nhân thay đổi tích cực cho xã hội. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh và sức lan tỏa của nền tảng số, các tác phẩm dự thi được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để nhiều người trẻ chủ động lựa chọn lối sống xanh, hành động xanh và tư duy phát triển bền vững.

Các thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia theo hình thức cá nhân hoặc đội nhóm (tối đa 3 thành viên). Ban Tổ chức khuyến khích người tham gia chuyển hóa những chất liệu đời sống quen thuộc, những khuôn hình từ chính cuộc sống đời thường, các sáng kiến cộng đồng hay những câu chuyện thực tế tại địa phương thành các sản phẩm video sáng tạo, mang góc nhìn tích cực, nhân văn và giàu tính truyền cảm hứng về môi trường và phát triển bền vững.

Từ ngày 01/6 đến ngày 28/6 sẽ diễn ra Vòng Sáng tạo trên nền tảng Gen Green. Tại vòng này, Ban Sơ khảo sẽ lựa chọn 30 tác phẩm nổi bật nhất, có sức lan tỏa bước tiếp vào Vòng Đào tạo, giúp bồi dưỡng thế hệ nhà sáng tạo nội dung trẻ có chiều sâu về các chủ đề môi trường và phát triển bền vững.

Tại Vòng Đào tạo, các thí sinh sẽ được mở rộng kiến thức chuyên môn, tư vấn phát triển kịch bản và nâng cao tư duy kể chuyện bằng hình ảnh, từ đó từng bước xây dựng những nội dung có tính chuyên sâu, sáng tạo và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng trẻ.

Cuối cùng, Top 30 sẽ bước vào Vòng Tranh tài, diễn ra từ ngày 06/7 đến ngày 20/7, để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Đây cũng là giai đoạn các đội thi chuyển hóa kiến thức, góc nhìn và tư duy sáng tạo thành những sản phẩm truyền thông có khả năng tạo ảnh hưởng xã hội tích cực, lan tỏa tinh thần sống xanh và thúc đẩy hành động vì môi trường trong cộng đồng.

Từ đây, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 10 video truyền cảm hứng xuất sắc nhất và vinh danh tại Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 28/7, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên.

Sinh viên Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội tìm hiểu thông tin về cuộc thi. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng với nhiều hạng mục hấp dẫn về tiêu chí lan tỏa và tính sáng tạo. Ảnh: BTC.

“Với cuộc thi ‘Thử thách Sáng tạo xanh’, Quỹ mong muốn trao cho các bạn trẻ một không gian để cất lên tiếng nói của mình về môi trường bằng ngôn ngữ gần gũi nhất với thế hệ hôm nay – đó là hình ảnh, câu chuyện và sự sáng tạo. Chúng tôi hy vọng từ cuộc thi này sẽ xuất hiện thêm nhiều bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ, hành động và truyền cảm hứng để sống xanh không còn là một khẩu hiệu mà trở thành một phần tự nhiên trong cách mỗi người học tập, làm việc và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và tương lai của chính mình”, TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết.

Đại diện đối tác phối hợp, ông Tạ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ: “Cuộc thi không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà là sự phối hợp giữa các đơn vị để khơi dậy một thế hệ thanh niên sống trách nhiệm hơn với môi trường và tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng mỗi video dự thi sẽ không đơn thuần là một sản phẩm sáng tạo mà là một “hạt giống xanh” lan tỏa cảm hứng tích cực tới cộng đồng, đồng thời khẳng định rằng từ những hành động nhỏ, người trẻ hoàn toàn có thể tạo nên những thay đổi lớn cho xã hội”.

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh” không chỉ hướng tới tạo nên một phong trào sáng tạo nội dung về môi trường, mà còn từng bước hình thành mạng lưới “Green Creators” đồng hành cùng hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Đây sẽ là lực lượng góp phần lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy thay đổi hành vi trong cộng đồng và chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới Net Zero trong tương lai.

Danh sách Ban Giám khảo Vòng Chung kết của cuộc thi:

- Trưởng Ban Giám khảo: Ông Trần Đức Việt – Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film

- TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup; kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi

- Ông Tạ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- GS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Giảng viên Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội

- Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn – Đạo diễn nhiều dự án phim được yêu thích như “Đi giữa trời rực rỡ”, “Và anh sẽ trở lại”, “Bẻ lái cuộc đời”…; Giám đốc Công ty Saa Production

- Đạo diễn Vũ Thành Long – Giám đốc Sản xuất CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film; kiêm Trưởng Ban Sơ khảo cuộc thi

Hệ thống giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 01 Giải Nhất: 50.000.000 đồng/giải

- 02 Giải Nhì: 35.000.000 đồng/giải

- 03 Giải Ba: 20.000.000 đồng/giải

- 04 Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải

Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ gồm:

- 50 giải video có lượt view cao nhất trên nền tảng Gen Green: 2.000.000 đồng/giải

- 30 giải cho video do Ban Sơ khảo tuyển chọn dựa trên tiêu chí hiệu quả lan tỏa và chất lượng nội dung: 3.000.000 đồng/giải

    - 03 giải tập thể dành cho đơn vị có số lượng video dự thi đông nhất: 30.000.000 đồng/giải

    MISA eShop vinh dự đạt giải thưởng Sao Khuê và ghi danh Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026

    Ứng dụng LPBank Plus của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh "Sản phẩm xuất sắc ngành Công nghệ số" tại Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, khẳng định năng lực công nghệ và chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của LPBank trong kỷ nguyên mới.

    Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines đã công bố khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, đồng thời trao các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

    Giữa nhịp đập sôi động của tâm điểm bờ Đông, The Magnolia hiện diện như một biểu tượng của sự cân bằng với vị thế "hạng thương gia" độc bản. Tại đây, giá trị sống hiện hữu trong đặc quyền "kế sông, cận phố", nơi chủ nhân tinh hoa có thể tự tại điều tiết nhịp sống: đủ gần để kết nối hoàn hảo, đủ xa để ôm trọn khoảng lặng riêng tư.

    Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng Hạn mức tài chính khí hậu, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

    Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm.

    Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

    Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.