Lực lượng Nga tận dụng nhà cửa làm nơi ẩn nấp khỏi UAV Ukraine, tiến vào thành phố Konstantinovka

Các đơn vị Nga được cho là đã tiến vào Konstantinovka, thành phố nằm giữa Sloviansk và Kramatorsk. Nhiều nhà phân tích phương Tây nhận định việc kiểm soát địa điểm này có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến sự tại Donetsk.

Các đơn vị quân đội Nga được cho là đã nhanh chóng tiến vào thành phố Konstantinovka, với các lực lượng xung kích tiên phong thiết lập được những vị trí vững chắc ở khu vực ngoại ô để làm bàn đạp cho các chiến dịch tiếp theo nhằm kiểm soát thành phố này.

Nằm giữa hai thành trì lớn do Ukraine kiểm soát là Sloviansk và Kramatorsk, Konstantinovka là một phần của tuyến phòng thủ kiên cố được gọi là “vành đai pháo đài” tại vùng Donbass đang tranh chấp. Thành phố này đã đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trong phần lớn thời gian cuộc xung đột.

Nhiều nhà phân tích phương Tây nhận định giới chỉ huy Nga xem việc kiểm soát Konstantinovka là điều kiện tiên quyết để tiếp tục tiến sâu vào những khu vực còn lại của tỉnh Donetsk vẫn do Ukraine nắm giữ, nơi giao tranh đã diễn ra với cường độ cao trong hơn bốn năm qua.

Kể từ cuối năm 2025, các cuộc giao tranh quanh Konstantinovka liên tục gia tăng. Trong thời gian đó, lực lượng Nga từng bước mở rộng vị trí tại các hướng tiếp cận phía nam và phía tây thành phố.

Binh sĩ Nga thường xuyên sử dụng các chiến thuật thâm nhập từng nhóm nhỏ. Ảnh: MW.

Thay vì chỉ dựa vào các đợt tấn công cơ giới quy mô lớn, quân đội Nga ngày càng sử dụng chiến thuật thâm nhập bằng các nhóm xung kích nhỏ. Các đơn vị này được hỗ trợ đáng kể bởi hoạt động trinh sát bằng máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh hạng nặng nhằm xuyên thủng các khu vực đô thị.

Việc tập kích vào các tuyến đường, cầu cống và cơ sở hạ tầng hậu cần khác cũng được cho là đã góp phần làm suy giảm khả năng tiếp tế cho lực lượng đồn trú Ukraine trong thành phố.

Khả năng hoạt động hạn chế hơn của các đơn vị UAV Ukraine trong môi trường đô thị được đánh giá có thể trở thành yếu tố có lợi cho Nga trong những tháng tới. Năng lực tấn công bằng UAV hiện là một trong những công cụ quan trọng mà Ukraine sử dụng để bù đắp cho những hạn chế khác của lực lượng vũ trang.

Nếu giành được Konstantinovka, quân đội Nga sẽ có vị trí thuận lợi hơn để gia tăng sức ép lên khu vực đô thị Sloviansk - Kramatorsk, nơi được xem là thành trì quan trọng còn lại của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Ngược lại, nếu không thể kiểm soát thành phố này, việc phải duy trì lực lượng lớn tại đây có thể làm phức tạp các kế hoạch tiến công rộng hơn của Nga trong khu vực.

Di tích thành phố Bakhmut sau cuộc vây hãm. Ảnh: MW.

Quân đội Nga thời gian qua đặt trọng tâm tương đối thấp vào việc kiểm soát các thành phố, thay vào đó tập trung tối đa hóa tổn thất đối với lực lượng Ukraine. Cách tiếp cận này được cho là đã góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân lực mà Kiev đang phải đối mặt.

Dù vậy, Nga trước đây từng tiến hành các chiến dịch vây hãm đáng chú ý và giành quyền kiểm soát các thành phố Bakhmut trong giai đoạn 2022-2023 và Avdiivka trong giai đoạn 2023-2024.

Các đơn vị xung kích của Nga hiện có nhiều kinh nghiệm hơn đáng kể so với thời điểm diễn ra các chiến dịch tại Bakhmut và Avdiivka, trong khi tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì phòng tuyến.

Tỷ lệ thương vong tại các đơn vị tiền tuyến Ukraine trong các trận vây hãm lớn được mô tả là đặc biệt cao.

Binh sĩ Ukraine trong cuộc tấn công pháo binh vào lực lượng Nga. Ảnh: MW.

Ông Troy Offenbecker, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ từng tham chiến tại Bakhmut, cho biết lực lượng Ukraine và các đơn vị đồng minh tại đây phải đối mặt với thương vong rất lớn. “Có rất nhiều thương vong. Tuổi thọ trung bình ở tuyến đầu chỉ khoảng bốn giờ”, ông nói.

Theo ông Offenbecker, các cuộc giao tranh diễn ra trong tình trạng “hỗn loạn”, đến mức binh sĩ Ukraine gọi chiến trường là “cối xay thịt”.

Ông cũng cho biết các đợt pháo kích của Nga diễn ra liên tục, đồng thời nhận định những tuyên bố của phương Tây về tình trạng thiếu đạn dược của Nga không phản ánh thực tế mà ông chứng kiến trên chiến trường.

Các báo cáo hiện nay cho thấy điều kiện chiến đấu tại những khu vực giao tranh cường độ cao tiếp tục trở nên khắc nghiệt hơn, trong khi chênh lệch về hỏa lực giữa Nga và Ukraine vẫn ngày càng gia tăng.

Theo MW