Liên tiếp xảy ra động đất tại vùng giáp ranh Quảng Ngãi - Đà Nẵng

Sáng 6/10, Viện Vật lý địa cầu Việt Nam liên tiếp phát đi thông báo ghi nhận hàng loạt trận động đất mạnh từ 2,6-4,9 độ richter xảy ra trên địa bàn xã Măng Bút, Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi (giáp ranh với Đà Nẵng).

Lúc 3h56 ngày 6/10, một trận động đất có độ lớn 2.6 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,907 độ vĩ Bắc, 108,200 độ kinh Đông, trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi khiến người dân địa phương và vùng giáp ranh thành phố Đà Nẵng cảm nhận được rung lắc.

Trước đó, rạng sáng ngày 6/10, trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xảy ra 5 trận động đất mạnh từ 2,6-4,9 độ richter khiến người dân lo lắng.

Trận động đất mạnh nhất trong sáng cùng ngày mạnh 4.9 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km xảy ra vào lúc 1h28, tại vị trí có tọa độ 14.871 độ vĩ Bắc, 108.130 độ kinh Đông trên địa bàn xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân cảm nhận được nhà cửa, vật dụng rung lắc mạnh.

Cũng liên quan đến tình trạng động đất, ngày 5/10, địa bàn các xã Măng Bút, Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, Viện Vật lý địa cầu ghi nhận có 10 trận động đất có cường độ từ 2,5-4,3 độ richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi diễn biến của các trận động đất này.