Liên hiệp Hội Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau cơn bão số 10

Cơn bão số 10 đã gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương ở Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Trước thực trạng đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát động chiến dịch ủng hộ, nhằm góp phần khắc phục hậu quả, giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Bão số 10 đem theo những trận mưa lớn và lũ lụt kéo dài, phá hủy hạ tầng giao thông, chia cắt nhiều khu vực, đặc biệt là vùng Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm, đời sống đảo lộn trầm trọng. Thêm vào đó, tình trạng ngập úng kéo dài và ô nhiễm môi trường cũng tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng về an toàn vệ sinh và sức khỏe cộng đồng.

Nhận thức rõ mức độ thiệt hại và khó khăn của bà con vùng bão lũ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi tới các hội ngành, tổ chức khoa học và kỹ thuật, cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan cùng chung tay góp sức. Mỗi cá nhân, tổ chức được đề nghị đóng góp tùy theo khả năng, cán bộ công chức ngân sách nhà nước phấn đấu ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Việc quyên góp được tiếp nhận qua nhiều hình thức, kể cả tiền mặt và chuyển khoản trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ bằng tiền mặt có thể gửi trực tiếp về văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam theo địa chỉ ngõ 19 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Liên hiệp Hội theo số tài khoản 1036832334 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long.

Tất cả nguồn lực huy động được sẽ được công khai trên website vusta.vn và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các Liên hiệp hội tại địa phương nhằm chuyển tới đúng người cần giúp đỡ.

Chiến dịch ủng hộ kéo dài từ ngày 6/10 đến ngày 15/10/2025, với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam trước những thử thách thiên tai.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Quy, Phó chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam, ngay trong buổi sáng ngày 6/10 - ngày đầu tiên phát động, Liên hiệp Hội đã nhận được số tiền ủng hộ là 25.200.000 đồng.