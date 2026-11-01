Iran cảnh báo đã lập danh sách các mục tiêu và tài sản mới của Mỹ và Israel

Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Tổng tham mưu trưởng Iran Ali Abdollahi cảnh báo sẽ đáp trả “mạnh mẽ và hiệu quả hơn”, không giới hạn về địa lý nếu Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự.

Quân đội Iran đã lên danh sách các mục tiêu mới của Mỹ và Israel

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Iran Ali Abdollahi ngày 31/10 đã phát đi lời cảnh báo gay gắt tới Mỹ và Israel, khẳng định nếu tiếp tục tiến hành các đợt tập kích quân sự nhắm vào Iran, đòn giáng trả từ phía Tehran sẽ "khốc liệt và hiệu quả hơn nhiều", đồng thời "một danh mục mục tiêu và tài sản mới của đối phương đã được cập nhật vào chương trình tác chiến"

Theo các nguồn tin từ phía Iran, ông Ali Abdollahi nhấn mạnh danh sách mục tiêu và tài sản lần này bao phủ một phạm vi địa lý cực kỳ rộng lớn. Để đập tan mọi hành vi xâm lược, lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả Mỹ và Israel với "cường độ cao và không giới hạn về mặt địa lý". Nếu một cuộc chiến mới bùng nổ, Tehran sẽ là bên giành quyền quyết định thời điểm cuộc chiến kết thúc.

Ông Abdollahi cho biết Iran đã đưa vào chương trình nghị sự một danh sách mới về các mục tiêu và tài sản của đối phương. Danh sách này bao gồm các căn cứ quân sự, hạ tầng năng lượng, trung tâm chỉ huy và cơ sở kinh tế của Mỹ và Israel nằm trong tầm bắn của tên lửa/drone Iran, bao phủ phạm vi địa lý rộng lớn.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 31/10 yêu cầu quân đội phải đáp trả “tức thời, mạnh mẽ và không giới hạn về địa lý” trước mọi mối đe dọa tiềm tàng từ Mỹ và Israel. Ảnh: UDN.

Lãnh tụ tối cao Iran ra lệnh đáp trả tức thời

Trước đó cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ra tuyên bố cho biết ông đã gặp các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang và yêu cầu quân đội phải đáp trả “tức thời, mạnh mẽ và không giới hạn về địa lý” trước mọi mối đe dọa tiềm tàng từ Mỹ và Israel.

Ông Mojtaba Khamenei nhấn mạnh việc chuẩn bị năng lực tác chiến thông minh để đối đầu mạnh mẽ với đối phương là điều kiện cơ bản nhằm tạo ra sức răn đe tối đa. Bất kể mối đe dọa ở cấp độ hay hình thức nào, Iran đều phải có phản ứng tức thời, mạnh mẽ và không bị giới hạn về địa lý.

Ông tuyên bố: “Nếu kẻ thù của Iran tái diễn các cuộc tấn công quân sự hoặc khủng bố, chính các lực lượng vũ trang Iran sẽ quyết định những cuộc tấn công đó kết thúc vào thời điểm nào và trong những điều kiện nào”.

Lãnh tụ tối cao Iran đồng thời yêu cầu quân đội cập nhật danh sách mục tiêu, đưa “toàn bộ tài sản” của Mỹ và Israel vào phạm vi có thể bị tấn công. Ông cũng chỉ thị tăng sản lượng đạn dược và vũ khí phục vụ các hoạt động trinh sát, hỗ trợ và tác chiến.

Những chỉ đạo trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Mojtaba Khamenei với Tổng tham mưu trưởng Ali Abdollahi, Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi.

Theo CRNTT, Zaobao