Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Tháp tùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (Áo), cùng một số quan chức Liên hợp quốc.
Ông António Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.
Lần gần nhất, Tổng Thư ký đến thăm chính thức Việt Nam là tháng 10/2022, sau khi tái cử nhiệm kỳ thứ hai (2021-2026).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico. Ông biết các ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Công ước Hà Nội được ký kết tại Hà Nội vào ngày 25-26/10, là văn kiện pháp lý quốc tế toàn diện đầu tiên trong lĩnh vực này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác toàn cầu nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.
Công ước gồm 9 chương với 71 điều khoản, đưa ra quy định hình sự hóa các hành vi như xâm nhập trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), gian lận trực tuyến, bóc lột trẻ em qua mạng, rửa tiền từ tài sản phạm pháp. Văn kiện cũng thiết lập các cơ chế hợp tác quốc tế về điều tra, dẫn độ, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ quyền con người trong không gian mạng.