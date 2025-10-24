Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tháp tùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (Áo), cùng một số quan chức Liên hợp quốc.

Ông António Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trên mọi lĩnh vực.

Lần gần nhất, Tổng Thư ký đến thăm chính thức Việt Nam là tháng 10/2022, sau khi tái cử nhiệm kỳ thứ hai (2021-2026).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico. Ông biết các ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.