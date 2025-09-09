Hơn 140 golfer tranh tài tại giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes 2025

Sự kiện quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2024, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ hai vào Chủ nhật, ngày 14/9 tại sân golf Thanh Lanh (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Sự kiện quy tụ hơn 140 golfer đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ, CLB golf lãnh đạo và các đối tác thân thiết. Đại diện ban tổ chức cho biết tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, ban tổ chức đã ban hành điều lệ thi đấu chặt chẽ, giúp các vận động viên tự tin tranh tài, hướng tới những màn trình diễn ấn tượng và xứng đáng với các phần thưởng giá trị. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các phần thưởng có giá trị đến tay các golfer xuất sắc nhất, cống hiến những màn trình diễn ấn tượng.

Giải đấu áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm Handicap ngày (System 36), chia thành 3 bảng A, B, C. Các golfer sẽ cạnh tranh các danh hiệu như Best Gross, giải Nhất – Nhì – Ba từng bảng, cùng nhiều giải kỹ thuật hấp dẫn.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ hai diễn ra vào Chủ nhật, ngày 14/9 tại sân golf Thanh Lanh (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Ảnh: Đình Huy.

Năm nay, nổi bật trong cơ cấu giải thưởng là hai giải Hole in One gồm xe Ford Everest 2025 trị giá 1,545 tỷ đồng tại hố số 4 và xe Ford Territory Titanium trị giá 896 triệu đồng tại hố số 14. Ngoài ra, các golfer còn nhận cúp và quà tặng từ nhà tài trợ Maldini.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để kết nối những người làm truyền thông, công nghệ và doanh nghiệp, cùng lan tỏa các giá trị nhân văn”.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên năm 2024, VietTimes tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện sau giải. Năm nay, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để xây dựng Nhà tình nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và tri ân những hoàn cảnh khó khăn.

Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes đang dần trở thành sự kiện thường niên uy tín, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các đơn vị truyền thông, công nghệ và doanh nghiệp trong nước.

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group, golfer hai năm liên tiếp dự giải chia sẻ, giải đấu được tổ chức rất chuyên nghiệp, quy tụ đông đảo golfer đến từ nhiều lĩnh vực. Qua giải, ông cảm nhận rõ tinh thần giao lưu, kết nối và lan tỏa giá trị nhân văn mà ban tổ chức hướng tới.

"Đây là một sân chơi ý nghĩa, không chỉ với cá nhân tôi mà còn với cộng đồng doanh nghiệp, những nhà quản lý và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông", ông Nguyên nói.