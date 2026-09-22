Kế toán trưởng một công ty tài chính lớn từ nhiệm sau 4 tháng

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Mã: EVF) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Đào Thị Lan, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/9.

Bà Lan nêu lý do nghỉ là vì “lý do cá nhân và có sự thay đổi trong định hướng công việc thời gian tới”

Theo giới thiệu của EVF, bà Đào Thị Lan sinh năm 1989, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. Trước khi gia nhập EVF, bà từng giữ vị trí Kế toán trưởng và các vị trí liên quan tại một số doanh nghiệp, tổ chức đầu tư và bất động sản.

Tháng 5/2026, bà Lan chính thức được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng của EVF, thay cho ông Tống Nhật Linh khi ông Linh lên làm Phó Tổng Giám đốc công ty.

Bà Đào Thị Lan thôi giữ chức Kế toán trưởng EVF sau 4 tháng nắm giữ. Ảnh: EVF.

EVF là một trong số rất ít công ty tài chính tổng hợp được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, được phép cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như: tín dụng doanh nghiệp, cho vay cá nhân, vay tiêu dùng, huy động vốn…

Trong đó, EVF từng thu xếp vốn cho các dự án điện khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) còn là cổ đông chi phối, đồng thời cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính cho các đơn vị trong ngành điện và thành phần kinh tế khác.

Năm nay, EVF đang tìm cách bổ sung nguồn lực tài chính. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/8, cổ đông công ty đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ EVF sẽ tăng từ hơn 7.605 tỷ đồng lên khoảng 8.455 tỷ đồng.

Nguồn tiền thu được dự kiến được bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ kế hoạch kinh doanh của EVF trong giai đoạn tới.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, EVF cũng được cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% lên 50%, qua đó tạo thêm dư địa để thu hút các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, EVF cho biết đã huy động được hơn 400 triệu USD thông qua các khoản vay nước ngoài. Công ty cũng đang mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Mới đây, ông Lê Mạnh Linh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc EVF vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu EVF trong bối cảnh thị giá cổ phiếu đang ở vùng thấp nhất hơn nửa năm qua.

Nếu thành công, ông Linh sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại EVF lên 0,961%, tương ứng 7,31 triệu đơn vị. Ước tính số tiền cần chi gần 46 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, EVF ghi nhận thu nhập lãi thuần 1.103 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 699 tỷ đồng, tăng 17% và hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản của EVF đến cuối tháng 6/2026 đạt khoảng 91.756 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm và tiến sát mục tiêu 93.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 67.200 tỷ đồng, tăng 27% sau 6 tháng.