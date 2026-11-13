Người phụ nữ vướng bê bối tình ái với Jensen Huang bị Singapore cấm nhập cảnh

Singapore cảnh cáo nghiêm khắc và cấm Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed, nhập cảnh trở lại vì cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình điều tra. Bà là người bị Mỹ nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc và từng vướng bê bối tình ái với nhà đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang.

Cựu lãnh đạo Megaspeed Alice Huang, người bị Mỹ cáo buộc là điệp viên Trung Quốc và có liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân với nhà đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang, đã bị Singapore cấm nhập cảnh trở lại vì cung cấp thông tin không chính xác cho cảnh sát.

Trong thông báo ngày 12/11, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho biết Alice Huang, một cư dân Hong Kong (Trung Quốc), đã tìm cách giảm nhẹ vai trò của mình tại Megaspeed trong quá trình cảnh sát Singapore điều tra doanh nghiệp này.

Thông báo của bộ được đưa ra không lâu trước khi Jensen Huang tuyên bố từ chức CEO Nvidia, chưa đầy một tuần sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Hồi tháng 2, Singapore kết luận không có đủ bằng chứng để xác định Alice Huang phạm tội liên quan đến những khai báo có thể không chính xác mà công ty điện toán này bị điều tra. Tuy nhiên, nhà chức trách phát hiện nữ doanh nhân đã cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra. Vì vậy, bà bị “cảnh cáo nghiêm khắc và cấm nhập cảnh trở lại Singapore”, MHA cho biết. Alice Huang đã rời Singapore trong tháng 2.

Cuộc điều tra đối với Megaspeed, doanh nghiệp mua chip Nvidia, vẫn đang được tiến hành. MHA cho biết Singapore bắt đầu điều tra công ty điện toán đám mây này từ tháng 2/2025, do nghi vấn khai báo sai liên quan đến việc mua máy chủ cùng một số hành vi vi phạm khác.

Bộ Nội vụ Singapore nhấn mạnh cuộc điều tra “không được tiến hành theo yêu cầu của bất kỳ quốc gia hay thực thể có chủ quyền nào”.

Mặc dù Washington cáo buộc Alice Huang là điệp viên của Bắc Kinh, Mỹ chưa đưa ra bằng chứng chứng minh. Trung Quốc trước đó bác bỏ những cáo buộc này là “suy đoán vô căn cứ”. Hôm 12/11, Bắc Kinh tiếp tục yêu cầu Mỹ “chấm dứt việc dựng lên những câu chuyện về ‘gián điệp’ như vậy để làm cái cớ áp đặt phong tỏa công nghệ”.

Singapore lần đầu biết Washington quan tâm đến Megaspeed và Alice Huang sau khi Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) tiến hành kiểm tra sau giao hàng tại công ty vào tháng 6/2025. Alice Huang có mặt trong đợt kiểm tra này. Cùng ngày, Singapore tạm giữ hộ chiếu của bà vì bà không cư trú tại nước này.

Theo MHA, tại thời điểm đó, Alice Huang giữ các chức vụ giám đốc điều hành, chủ tịch và là “một trong những người có quyền kiểm soát chủ chốt” tại Megaspeed. Bộ này khẳng định: “Huang không cư trú tại Singapore và không bị điều tra về hoạt động gián điệp”.

MHA cho biết các máy chủ vật lý được mua bởi những công ty đang bị điều tra, sau đó được vận chuyển qua Singapore để xuất sang Malaysia, chứ không được đưa vào thị trường Singapore.

Nhà chức trách Singapore đang xác minh liệu số máy chủ này có tiếp tục được chuyển từ Malaysia đến những địa điểm khác hay không, trái với nội dung khai báo tại Singapore. Để phục vụ quá trình xác minh, nước này đã đề nghị Mỹ và một số cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cung cấp thông tin.

MHA cho biết Singapore nhiều lần đề nghị Mỹ hỗ trợ thu thập thông tin từ Supermicro, nhà cung cấp có trụ sở tại California, sau khi doanh nghiệp này chỉ hợp tác ở mức hạn chế.

“Dù đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ, đến nay Singapore vẫn chỉ nhận được lượng thông tin và sự hợp tác hạn chế liên quan đến công ty này”, Bộ Nội vụ Singapore cho biết.

Megaspeed được cho là đã mua lượng chip trị giá hàng tỷ USD từ Nvidia để trang bị cho các trung tâm dữ liệu. Công ty hiện nằm trong diện điều tra của giới chức Mỹ vì cáo buộc hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc né tránh những hạn chế xuất khẩu của Washington đối với chip AI tiên tiến.

MHA nhấn mạnh trong thông báo ngày 12/11: “Singapore không dung thứ cho việc các công ty lợi dụng mối liên hệ với Singapore để gian lận hoặc sử dụng những thủ đoạn không trung thực nhằm né tránh hay vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của quốc gia khác”.

Cũng trong ngày 12/11, giám đốc Megaspeed Tan Yong Pong ra tuyên bố cho biết công ty đã hợp tác với các đợt kiểm tra của BIS. Ông nói doanh nghiệp “hoan nghênh sự giám sát phù hợp của chính phủ” và “sẵn sàng hợp tác đầy đủ” với bất kỳ cơ quan chức năng liên quan nào khác của Mỹ.

“Megaspeed đặc biệt coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”, ông Tan, người ký tên với chức danh giám đốc điều hành kiêm chủ tịch công ty, khẳng định.

Ông cho biết Megaspeed đã thuê một “hãng luật hàng đầu của Mỹ” để tiến hành rà soát các bộ xử lý đồ họa (GPU) của doanh nghiệp, đồng thời xác minh việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu. Động thái này nhằm “củng cố hơn nữa cam kết tuân thủ” của công ty.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Singapore, tổng tài sản của Megaspeed tăng gấp 90 lần trong năm 2024, từ 32,9 triệu USD năm 2023 lên 2,98 tỷ USD. Năm 2022, tổng tài sản của công ty chỉ được ghi nhận ở mức 75 USD.

Doanh thu Megaspeed cũng tăng từ mức gần như bằng 0 trong năm 2023 lên 294 triệu USD vào năm 2024. Trong cùng giai đoạn, tổng nợ phải trả của công ty tăng từ 22,9 triệu USD lên gần 3 tỷ USD. Năm 2022, khoản nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ ở mức 20.300 USD.

Theo SCMP