Iran hé lộ “thành phố tên lửa” mới dưới lòng đất, tình báo phương Tây nói còn 1.700 tên lửa đạn đạo

IRGC ngày 10/11 công bố hình ảnh một cơ sở ngầm được cho là “thành phố tên lửa” mới xây dựng chứa nhiều loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và bệ phóng cơ động. Iran cũng tiết lộ đã biên chế tên lửa siêu vượt âm Fattah-1 với đầu đạn lướt.

Cùng ngày, một tướng lĩnh cấp cao Iran cảnh báo nếu nước này tiếp tục bị tấn công, đòn trả đũa sẽ không còn giới hạn trong phạm vi Trung Đông mà có thể mở rộng sang những khu vực khác.

Trong khi đó, đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng Iran có thể vẫn còn ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo sau nhiều tháng bị không kích, đồng thời duy trì năng lực sản xuất khoảng 50 quả mỗi tháng, tương đương một nửa công suất trước chiến tranh.

Iran phô diễn kho tên lửa trong căn cứ ngầm

Truyền thông Israel cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã công bố video ghi lại bên trong cơ sở ngầm, nơi lưu trữ nhiều loại tên lửa và phương tiện phóng. Một số bệ phóng được ngụy trang dưới hình dạng xe tải dân dụng, khiến chúng khó bị phát hiện hơn.

Những hình ảnh do Đài truyền hình quốc gia Iran phát sóng cho thấy bên trong “thành phố tên lửa” dưới lòng đất có số lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do nước này tự sản xuất. Trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm trung Emad và Ghadr – những dòng vũ khí chủ lực Iran sử dụng để tấn công Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ.

Rất nhiều tên lửa trong căn cứ ngầm sâu dưới lòng đất: Ảnh: Thepaper.

Theo các nguồn tin, trong video ghi lại chuyến thị sát của các tướng lĩnh lần này, quân đội Iran còn giới thiệu một số vũ khí mới, trong đó có một loại tên lửa tiên tiến được mô tả là đặc biệt ấn tượng.

Tính xác thực và quy mô thực tế của “thành phố tên lửa” này hiện chưa được xác minh độc lập. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc công khai hình ảnh cơ sở ngầm nhằm phô diễn năng lực quân sự, đồng thời phát đi thông điệp rằng Iran vẫn có khả năng khôi phục sức chiến đấu và tiếp tục sản xuất tên lửa, bất chấp những đợt không kích của Mỹ và Israel.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng Qatar gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran. Nó cũng được xem là lời đáp trả tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Iran không còn khả năng sản xuất tên lửa.

Khi thị sát cơ sở, Tổng tham mưu trưởng Vệ binh Cách mạng Iran Abdollahi tuyên bố Israel và Mỹ, lực lượng đứng sau nước này, đã phải chịu thất bại hoàn toàn. Ông cũng chỉ trích phát biểu trước đó của Netanyahu rằng “hoặc tiêu diệt Iran, hoặc bị Iran tiêu diệt”, cho rằng đây chẳng phải điều gì mới mẻ.

Ông Abdollahi khẳng định quân đội Iran vẫn có đủ đạn dược, trang bị tiên tiến và ý chí chiến đấu, không bị khuất phục trước quy mô quân sự của đối phương.

Một loại tên lửa mới. Ảnh: Thepaper.

Tư lệnh lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mousavi, tuyên bố nước này đã xây dựng được năng lực phòng thủ đáng tin cậy và sẽ tiếp tục nâng cao khả năng tác chiến của tên lửa cũng như các loại vũ khí khác. Ông đồng thời úp mở rằng nhiều loại vũ khí mới sẽ sớm được đưa vào biên chế tác chiến.

Ông Mousavi nhấn mạnh, nếu đối phương một lần nữa tiến hành hành động quân sự, phạm vi trả đũa của Iran sẽ không còn giới hạn trong khu vực Trung Đông.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng hỏa lực tấn công toàn bộ lực lượng của đối phương, cả trong lẫn ngoài khu vực. Khi đó, kẻ thù sẽ chỉ còn đối mặt với thất bại và tan rã”, ông cảnh báo.

Iran có thể còn 1.700 tên lửa đạn đạo, sản xuất 50 quả mỗi tháng

Về quy mô kho vũ khí, các cơ quan tình báo phương Tây đánh giá Iran có thể vẫn duy trì ít nhất 1.700 tên lửa đạn đạo sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc không kích. Năng lực sản xuất hiện tại được ước tính khoảng 50 quả mỗi tháng, bằng một nửa so với trước chiến tranh.

Hình ảnh "thành phố tên lửa" mới của Iran được CCTV phát. Ảnh; Thepaper.

Ông Jim Lamson, cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), dẫn các báo cáo tình báo quân sự cho biết kho vũ khí Iran có thể còn hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) tấn công thuộc dòng Shahed.

Theo ông Lamson, Iran vẫn còn dự trữ linh kiện tên lửa. Vì vậy, ngay cả khi năng lực sản xuất hàng loạt bị suy giảm do các cuộc không kích, nước này vẫn có thể tiếp tục lắp ráp vũ khí từ những linh kiện còn lại.

Một quan chức tình báo phương Tây khác cho biết Nga đang cung cấp vũ khí tấn công cho Iran, nhưng không tiết lộ cụ thể chủng loại và số lượng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 10/11 tuyên bố 80% cơ sở công nghiệp của Iran đã bị phá hủy.

Dù vậy, quy mô thực tế kho tên lửa Iran còn lại cũng như số lượng vũ khí được bổ sung sau chiến tranh vẫn rất khó xác định.

Iran vẫn có khả năng kéo dài xung đột

Giới phân tích nhận định Mỹ hiện sở hữu ưu thế áp đảo về hỏa lực, với số lượng lớn bom dẫn đường chính xác, tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa hành trình phóng từ máy bay.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa hai bên không đơn thuần là phép so sánh số lượng vũ khí. Chỉ cần duy trì được một năng lực tấn công nhất định, Iran vẫn có thể gây gián đoạn hoạt động quân sự của Mỹ, buộc đối phương phải tăng chi phí tác chiến và kéo dài thời gian xung đột.

Nói cách khác, dù chịu tổn thất lớn sau các đợt không kích, Iran vẫn có thể duy trì khả năng răn đe nếu còn đủ tên lửa, UAV và năng lực sản xuất để tiếp tục gây sức ép lên đối phương.

Theo Worldjournal, Thepaper