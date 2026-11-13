Người âm thầm đứng sau đế chế Nvidia nay bị kéo vào tâm điểm bê bối

Suốt hơn 40 năm, Lori Huang đồng hành cùng chồng xây dựng Nvidia thành một trong những tập đoàn giá trị nhất thế giới nhưng luôn tránh xa ánh đèn truyền thông. Lời thừa nhận ngoại tình của CEO Jensen Huang nay khiến bà bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Jensen Huang, giám đốc điều hành của Nvidia, cùng vợ mình, Lori Huang, đã gặp nhau khi còn là sinh viên kỹ thuật tại Đại học bang Oregon. Ảnh: Mashable.

Tháng 11/2021, CEO Nvidia Jensen Huang tham dự tiệc tối thường niên do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn tổ chức tại San Jose, bang California. Tại sự kiện năm đó, hiệp hội trao cho ông Huang phần thưởng danh giá nhất của tổ chức, mang tên Robert Noyce, nhà đồng sáng lập Intel.

Ông Huang đến từ sớm cùng vợ là bà Lori Huang. Tại buổi đón khách trước tiệc tối, ông nhanh chóng tìm đến quầy bar và nói rằng đây là lần đầu tiên ông ra khỏi nhà kể từ khi lệnh phong tỏa vì Covid-19 bắt đầu vào tháng 3/2020. Ông giới thiệu vợ với nhóm phóng viên đang tụ tập gần đó, nhưng phần lớn cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh chính ông.

Hai giờ sau, khi lên sân khấu nhận giải, lãnh đạo Nvidia mang theo một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly. Ông rót rượu, chia sẻ với người dẫn chương trình và đưa cuộc trò chuyện sang những chủ đề không ai ngờ tới. Trong suốt sự kiện, bà Lori vẫn lặng lẽ đứng phía sau.

Hơn 40 năm qua, bà Lori luôn đồng hành cùng chồng trong hành trình biến một công ty khởi nghiệp sản xuất chip non trẻ thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới. Thành công của Nvidia đưa Jensen Huang trở thành ngôi sao trên thương trường quốc tế. Hình ảnh ông xuất hiện trên những chiếc áo len, các mẫu áo khoác da mang dấu ấn riêng trở thành món đồ được giới sưu tầm săn đón, còn tài sản ròng tăng vọt lên gần 150 tỷ USD.

Trái lại, bà Lori luôn tránh xa ánh đèn sân khấu.

Điều đó thay đổi trong tuần này, khi ông Huang, 63 tuổi, tiết lộ mình từng ngoại tình với một nữ lãnh đạo doanh nghiệp bị chính phủ Mỹ xác định là gián điệp Trung Quốc. Trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia để thừa nhận chuyện này, ông Huang đã xin lỗi vợ và hai người con. Cả hai người con hiện đều làm việc tại Nvidia, và giờ đây cũng bị cuốn vào tâm điểm chú ý.

Thông tin gây chấn động không chỉ tác động đến đời tư của gia đình Huang mà còn kéo theo những hệ lụy đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Với vị thế là nhà cung cấp chip chủ chốt cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI), Nvidia khiến Jensen Huang trở thành mắt xích đặc biệt quan trọng trong một lĩnh vực đang giữ vai trò chi phối thị trường chứng khoán.

Lời thừa nhận của ông Huang cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai cuộc hôn nhân kéo dài 41 năm với bà Lori, hiện 64 tuổi. Bà là chủ tịch Quỹ Jen-Hsun Lori Huang Foundation, tổ chức sở hữu khối tài sản 9 tỷ USD tính đến năm 2024, trong đó có 6 tỷ USD nguồn vốn mới được bổ sung trong năm đó.

Madison Huang, giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm tại Nvidia, ở phía trên, tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Theo hồ sơ tài chính, trong tổng số 922 triệu cổ phiếu Nvidia mà ông Huang nắm giữ, hơn một nửa thuộc về một quỹ tín thác do hai vợ chồng cùng làm người quản lý. Bà Lori cũng là người duy nhất có quyền kiểm soát một quỹ tín thác khác, hiện nắm giữ lượng cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Bà Lori Huang giờ đây gia nhập nhóm nhỏ những người vợ của các ông trùm công nghệ phải đối mặt với bê bối ngoại tình bị phơi bày trước công chúng. Danh sách này có MacKenzie Scott, vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, và Melinda French Gates, vợ cũ của nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates.

Hình ảnh người vợ tỷ phú ly hôn sau khi chồng vướng bê bối đã trở thành một mô-típ quen thuộc trong văn hóa đại chúng Mỹ, thậm chí truyền cảm hứng cho các nhân vật trong bộ phim "The Devil Wears Prada 2" và loạt phim hài "Loot" của Maya Rudolph.

Trong số vợ và vợ cũ của những lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực, bà Lori Huang có vị thế đặc biệt bởi mức độ kín tiếng. Bà chưa từng quảng bá hoạt động từ thiện của mình qua các cuộc phỏng vấn hay xuất hiện dày đặc tại những hội nghị.

“Lori khiêm nhường một cách khác thường nếu so với những cặp vợ chồng tỷ phú khác”, George Rush, cựu đồng tác giả chuyên mục chuyện hậu trường và đời tư Rush & Molloy đăng trên tờ Daily News, nhận xét.

Theo ông Rush, điều này càng khiến những hệ lụy chính trị và kinh tế từ vụ ngoại tình trở nên đáng chú ý. “Bezos và Gates không ở trong tình thế mà mối quan hệ cá nhân có thể làm biến động thị trường và gây ra những tác động trên phạm vi toàn cầu như vậy. Trường hợp này thực sự độc nhất vô nhị”, ông nói.

Nvidia từ chối bình luận, trong khi bà Lori không phản hồi đề nghị đưa ra ý kiến. Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc gián điệp. Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh, cũng chưa phản hồi những đề nghị bình luận.

Giống như một số người vợ của các tỷ phú công nghệ khác, trong đó có bà Scott, Lori Huang đóng vai trò quan trọng trong những ngày đầu xây dựng công ty của chồng.

Bà gặp ông Huang khi cả hai cùng học tại Đại học bang Oregon vào đầu những năm 1980. Khi đó, bà là một trong số ít phụ nữ theo học ngành kỹ thuật. Ông Huang được xếp làm bạn cùng nhóm thực hành với bà trong một lớp học nhập môn kỹ thuật điện. Sau đó, ông thuyết phục bà cùng tham gia những buổi học chung hằng tuần.

Về sau, ông Huang gọi cuộc gặp gỡ ấy là “sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và trong lịch sử Đại học bang Oregon”.

Sau khi tốt nghiệp và kết hôn, hai người chuyển đến Thung lũng Silicon để làm công việc thiết kế vi mạch. Cả hai đều được đánh giá là những kỹ sư có năng lực nổi bật. Bà Lori làm việc tại Silicon Graphics, công ty chuyên sản xuất phần cứng và phần mềm, với mức lương cao hơn thu nhập của chồng tại LSI Logic, một doanh nghiệp bán dẫn. Ông Huang tiết lộ điều này trong bài chân dung đăng trên tạp chí The New Yorker năm 2023.

Bà Huang (bên trái) tại Lâu đài Windsor trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump tới Anh năm ngoái. Ảnh: NYTimes.

Tuy nhiên, theo cuốn tiểu sử "The Thinking Machine" viết về ông Huang, hai vợ chồng gặp khó khăn trong việc tìm người trông nom con phù hợp. Ngay trước khi cùng các cộng sự thành lập Nvidia năm 1993, bà Lori quyết định từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc hai con Spencer và Madison.

Trong khi ông Huang nhiều lần bỏ lỡ các giải đấu karate của con để tập trung xây dựng công ty, bà Lori chưa bao giờ phàn nàn. Ông kể lại điều này trong chương trình podcast "How I Built This With Guy Raz" hồi tháng 5: “Đó là món quà mà cô ấy đã dành cho tôi”.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông Huang thường dành những lời trìu mến và trân trọng khi nhắc đến vợ.

“Thật tốt khi trong đời có một người luôn tin tưởng bạn vô điều kiện, tin rằng bạn đang cố gắng hết sức”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm của Đại học bang Oregon năm 2014. “Bạn cần những người như thế trong cuộc đời. Lori luôn là người như vậy đối với tôi. Từ khi tôi 18 tuổi, cô ấy đã ở bên, tin tưởng tôi và biết rằng tôi có thể làm được. Ngay cả khi chính tôi nghi ngờ bản thân, cô ấy vẫn không hề nghi ngờ”.

Khi số cổ phiếu Nvidia nắm giữ giúp ông Huang trở nên giàu có, gia đình thành lập một quỹ tài trợ có quy mô tăng trưởng song hành với khối tài sản của họ. Quỹ đã đóng góp cho Nhà hát Opera San Francisco, đồng thời mua năng lực tính toán để trao tặng các trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận. Vợ chồng Huang cũng tránh tham gia quyên góp cho các hoạt động chính trị.

Trong suốt những năm đó, bà Lori thường xuyên có mặt tại các sự kiện công khai của chồng, từ tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, hội nghị đến những buổi lễ kỷ niệm các khoản tài trợ của gia đình cho Đại học Stanford và Đại học bang Oregon. Tuy nhiên, bà thường đứng phía sau trong khi ông Huang phát biểu, giao lưu với lãnh đạo ngành công nghệ và phóng viên.

“Cô ấy đã có mặt tại mọi hội nghị, mọi bài phát biểu và mọi dấu mốc của Nvidia. Cô ấy luôn ở đó”, ông Huang nói trong cuộc phỏng vấn với CNA, mạng lưới tin tức châu Á, hồi năm nay. “Lori đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài, gần như cả cuộc đời chúng tôi”.

Bà thậm chí còn góp phần định hình hình ảnh trước công chúng của chồng. Cùng với con gái Madison, bà lựa chọn cho ông Huang chiếc áo khoác da hàng hiệu đã trở thành dấu ấn thời trang đặc trưng của vị tỷ phú.

Madison gia nhập Nvidia năm 2020, còn Spencer vào làm tại công ty năm 2022. Chồng của Madison, Nico Caprez, cũng đang làm việc tại đây.

Trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia về vụ ngoại tình, ông Huang kết thúc bằng một lời đề nghị: “Gia đình tôi không phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của tôi. Đó là trách nhiệm của tôi. Mong mọi người hãy để họ được riêng tư”.

Theo NYTimes, Reuters