Iran gọi tuyên bố đàm phán hòa bình của ông Trump là "tin giả", các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng Tổng thống Mỹ đang sử dụng câu chuyện đàm phán như một cách để “thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Các quan chức cấp cao Iran đã phủ nhận việc nước này tiến hành đàm phán với Mỹ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã có những cuộc trao đổi “rất tốt và hiệu quả” nhằm chấm dứt chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, viết trên mạng xã hội hôm đầu tuần rằng “không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ”.

“Tin giả được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như để thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”, ông Ghalibaf viết trên X.

Tuyên bố này lặp lại phát biểu trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, người cũng bác bỏ việc có bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ.

Theo các bình luận được chia sẻ bởi hãng thông tấn chính thức IRNA, ông Baghaei cho biết “đã nhận được thông điệp từ một số quốc gia thân thiện liên quan đến đề nghị đàm phán của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh”.

Những lời phủ nhận này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ–Israel và Iran đã bước sang tuần thứ tư, khi quân đội Israel hôm thứ Hai cho biết đã phát động một làn sóng tấn công mới nhằm vào thủ đô Tehran của Iran.

Iran cũng tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp khu vực Trung Đông, đồng thời gần như đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến đường thủy quan trọng mà khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đi qua.

Diễn biến này đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về tác động leo thang của cuộc chiến đối với người dân trên toàn thế giới.

Vào thứ Bảy tuần trước, ông Trump đã đe dọa sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz cho tất cả tàu thuyền trong vòng 48 giờ.

Tuy nhiên, trong một bài đăng viết bằng toàn chữ in hoa trên Truth Social vào sáng thứ Hai, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã chỉ thị Bộ Chiến tranh “hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày” trong bối cảnh các cuộc đàm phán được cho là đang diễn ra.

Ông nói việc trì hoãn này phụ thuộc vào “kết quả của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Trong một diễn biến riêng, ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng các cuộc trao đổi đã diễn ra vào Chủ nhật, cho biết Mỹ đã nói chuyện với “một nhân vật cấp cao” của Iran, nhưng không nêu rõ danh tính.

“Họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi cũng vậy”, ông Trump nói. “Chúng tôi đang cho khoảng thời gian 5 ngày, rồi sẽ xem diễn biến thế nào. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng tôi sẽ giải quyết được. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục ném bom không ngừng”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, cho biết ông đã điện đàm với ông Trump vào thứ Hai và rằng Tổng thống Mỹ tin rằng “có cơ hội tận dụng” cuộc chiến với Iran để đạt được một thỏa thuận.

“Song song đó, chúng tôi tiếp tục tấn công cả tại Iran và Lebanon,” ông Netanyahu nói, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của mình trong bất kỳ thỏa thuận nào”.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực

Tường thuật từ Tehran, phóng viên của Al Jazeera cho biết mặc dù Iran phủ nhận việc có đàm phán, các bên trong khu vực đang thúc đẩy nỗ lực hạ nhiệt.

“Hiện có một số thông điệp đang được chuyển tải bởi các bên trong khu vực”, ông nói. “Mọi người đều đang cố gắng đưa hai bên trở lại mức có thể bắt đầu một khuôn khổ đàm phán. Nhưng điều đó sẽ được phản ánh như thế nào trên thực địa vẫn là câu hỏi lớn”.

Ông Hassan Ahmadian, giáo sư tại Đại học Tehran, cho rằng ông Trump có thể đang sử dụng khả năng đàm phán như một cách để rút lại tối hậu thư 48 giờ về việc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran – điều có thể khiến chiến tranh leo thang mạnh hơn.

“Có vẻ như đã có các nỗ lực trung gian trong khu vực, từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tìm lối thoát cho tình thế đối đầu này”, ông Ahmadian cho hay.

“Việc ông Trump nhấn mạnh mạnh mẽ vào nỗ lực trung gian này cho thấy ông đang tìm cách ‘xuống thang’… khỏi thời hạn mà ông đã đưa ra, cũng như trước mối đe dọa trả đũa rất nghiêm trọng từ phía Iran”, ông nói.

“Ông ấy muốn rút lui, và nỗ lực trung gian này, theo tôi, chính là cách để làm điều đó”, ông nói thêm.

Theo AJ