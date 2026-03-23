Ước muốn của nữ đại biểu Quốc hội 24 tuổi

“Việc trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là cơ hội để tôi góp phần đưa tiếng nói của đồng bào Ơ Đu và dân tộc thiểu số khác tới nghị trường".

Câu nói giản dị của Lo Thị Bảo Vy - cô giáo 24 tuổi - vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, mở ra một hành trình mới, đồng thời gợi lên kỳ vọng về một tiếng nói trẻ, gần dân trong nghị trường.

Vy hiện là giáo viên lớp 2 tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Ở tuổi 24, cô trở thành người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là đại biểu trẻ nhất khóa XVI.

Bảo Vy bên cạnh học trò tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A. Ảnh: NVCC.

Từ con đường men núi đến lớp học vùng khó

Sinh ra và lớn lên ở bản Văng Môn, xã Nga My (Nghệ An), nơi người Ơ Đu sinh sống tập trung, Vy là chị cả trong gia đình bốn chị em. Bố mẹ làm nông, buôn bán nhỏ, thu nhập phụ thuộc vào ruộng lúa. Kinh tế chật vật, họ phải đi làm xa; Vy cùng hai em gái ở với ông bà nội, em trai út gửi bên ngoại.

Những năm tiểu học, chị em Vy mỗi ngày đi bộ hơn một km men theo sườn núi đến trường. Con đường nhỏ, mùa mưa trơn trượt, có đoạn sạt lở, phải bám taluy để đi qua. Có hôm mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống, cả quãng đường lầy lội.

Cô giáo người Ơ Đu đứng lớp. Ảnh: NVCC.

Là chị cả, Vy luôn nhắc các em cố gắng học để sau này đỡ đần gia đình. Cả bốn chị em đều học tốt, lần lượt thi đỗ vào các trường nội trú của huyện, của tỉnh. Hiện hai em gái đang theo học ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Vinh, em trai út học lớp 10 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An.

Lớn lên ở bản, Vy quen với hình ảnh thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Sự tận tâm ấy khiến cô sớm chọn nghề giáo.

Tấm bằng đại học mở ra cánh cửa tri thức với Lo Thị Bảo Vy. Ảnh: NVCC.



Năm 2020, Vy trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh, bắt đầu cuộc sống tự lập. Gia đình khi đó vẫn còn ba em đi học, cô không muốn trở thành gánh nặng nên chủ động đi làm thêm. Ban ngày lên lớp, tối và ngày nghỉ làm ở quán ăn, có thời gian bán thêm quần áo, giày dép. Nhiều hôm trở về phòng trọ khi đã muộn, cô chỉ kịp ăn qua loa rồi nghỉ.

Tốt nghiệp năm 2024, Vy được nhận dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học Quỳnh Liên. Thu nhập thấp, trong khi phải tự lo tiền trọ, đi lại và sinh hoạt, khiến cô gần như chưa thể phụ giúp gia đình. Sau khi thi viên chức và trúng tuyển, cô được phân công về Trường Tiểu học Quỳnh Lập A từ tháng 2/2025. Thu nhập ổn định hơn, Vy đã có thể dành dụm một khoản nhỏ gửi về cho các em.

Mang thực tiễn giáo dục vào nghị trường

Từ một lớp học nhỏ nơi vùng khó, Vy bước vào Quốc hội với mong muốn đưa những trải nghiệm thực tế đến gần hơn với chính sách. Những ngày đứng lớp, tiếp xúc với học sinh và phụ huynh, chứng kiến những thiếu thốn cụ thể, cô nhận ra nếu chỉ dừng lại trong lớp học thì chưa đủ.

“Tôi ứng cử đại biểu Quốc hội vì muốn đưa thực tiễn giáo dục vào chính sách, không chỉ dừng lại trong lớp học”, Vy nói.



Với một giáo viên trẻ, lại là người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam - quyết định bước ra khỏi lớp học để tham gia ứng cử không hề dễ dàng. Nhưng chính xuất phát điểm ấy khiến cô muốn đưa những trải nghiệm của mình đến gần hơn với quá trình xây dựng chính sách.

Việc trúng cử vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn phản ánh một lát cắt về cơ hội tiếp cận giáo dục và điều kiện sống của một cộng đồng nhỏ, vốn dễ bị “mờ đi” trong bức tranh chung.

Bảo Vy và các học trò. Ảnh: NVCC.

Ngay sau khi trúng cử, Vy không nói đến những kế hoạch lớn lao. Cô bắt đầu từ những điều căn bản nhất là trở lại với cơ sở, lắng nghe và kết nối.

“Tôi sẽ đi thực tế nhiều hơn, xuống cơ sở, lắng nghe trực tiếp và chuyển tải trung thực ý kiến của cử tri đến nghị trường. Chỉ khi nghe trực tiếp, mình mới hiểu hết những khó khăn, trăn trở của người dân, từ đó có thể đề xuất chính sách phù hợp”, cô nói.

Theo Vy, đại biểu Quốc hội trước hết phải là người “nghe được” và “nói đúng” những gì cử tri gửi gắm.

Không dừng ở phản ánh, cô cho biết sẽ duy trì tiếp xúc cử tri định kỳ, theo dõi đến cùng các kiến nghị và công khai kết quả giải quyết để người dân có thể kiểm chứng.

Trọng tâm mà nữ đại biểu trẻ hướng tới là giáo dục vùng khó – nơi cô đã và đang gắn bó. Theo cô, vấn đề không chỉ là trường lớp, mà là khoảng cách cơ hội. Trẻ em vùng cao không thiếu ước mơ, nhưng thiếu điều kiện để biến ước mơ thành hiện thực.

Là người ngoài Đảng và lần đầu tham gia Quốc hội, Vy thừa nhận sẽ có không ít áp lực. Ảnh: NVCC.

Từ góc nhìn của một giáo viên, Vy cho rằng nếu chính sách không sát thực tiễn thì khó phát huy hiệu quả. Điều quan trọng là chính sách phải “chạm” được đến người cần thụ hưởng, đặc biệt là học sinh vùng cao.

Là đại biểu trẻ, lại là người ngoài Đảng và lần đầu tham gia Quốc hội, Vy thừa nhận sẽ có không ít áp lực. Tuy nhiên, cô coi đây là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

“Tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, học hỏi từ các đại biểu đi trước và thể hiện vai trò của mình bằng hành động, bằng kết quả cụ thể”, Vy chia sẻ.

Bảo Vy cùng đồng nghiệp trao quà tình nguyện cho tại xã Nga My. Ảnh: NVCC.

Khi được hỏi về dấu ấn muốn để lại sau nhiệm kỳ, nữ đại biểu không nói về những mục tiêu lớn.

“Tôi mong được nhớ đến là một đại biểu gần dân, nói đi đôi với làm và tạo ra những thay đổi cụ thể.”

Một câu trả lời không cầu kỳ, nhưng đủ sức nặng. Bởi với cử tri, điều họ cần không phải là những lời hứa lớn, mà là những thay đổi có thể nhìn thấy, dù nhỏ nhưng bền bỉ.

Từ con đường đất men núi đến nghị trường Quốc hội, hành trình của Lo Thị Bảo Vy không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hành trình của một đại diện mang theo trải nghiệm đời sống đến với chính sách.