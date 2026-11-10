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Iran dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km, cảnh báo có thể vươn tới châu Âu

Huyền Chi
Huyền Chi

Iran tuyên bố không còn tự giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo ở mức 2.000 km, trong bối cảnh Tehran cảnh báo có thể nhắm vào các căn cứ Mỹ tại châu Âu nếu Washington và Israel tiếp tục tấn công nước này.

Các tên lửa đạn đạo Zolfaghar và Zolfaghar Basir của Iran được trưng bày trong một cuộc duyệt binh ở Tehran, Iran, ngày 11/2. Ảnh: Getty.
Các tên lửa đạn đạo Zolfaghar và Zolfaghar Basir của Iran được trưng bày trong một cuộc duyệt binh ở Tehran, Iran, ngày 11/2. Ảnh: Getty.

Iran tuyên bố không còn tự giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo ở mức 2.000 km, đồng thời cảnh báo có thể nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu nếu Washington và Israel phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Tehran không còn bị ràng buộc bởi giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo 2.000 km (1.200 dặm) do nước này tự đặt ra trước đây.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, ông Mohebbi tuyên bố: “Giới hạn này [về tầm bắn tên lửa đạn đạo] đã được dỡ bỏ đối với chúng tôi”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết, chỉ cho biết quân đội Iran hiện tập trung vào việc “thể hiện những năng lực này trên thực tế”.

Iran hiện chưa được biết đến là sở hữu tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hơn 2.000 km. Dù vậy, các quan chức Mỹ tin rằng nước này có những công nghệ cần thiết để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo hãng tin AP.

Ngay cả với tầm bắn 2.000 km, tên lửa Iran cũng đã có thể vươn tới một số khu vực của Hy Lạp, Bulgaria, Romania và toàn bộ Trung Đông.

Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Mohebbi cũng cho biết quân đội Iran đang chuẩn bị tung ra những “bất ngờ… trên chiến trường” nếu một cuộc đối đầu quân sự mới với Mỹ và Israel nổ ra.

“Các bên cần hiểu rằng những đòn tấn công tiếp theo của Iran sẽ còn mạnh hơn nữa”, đại diện IRGC cảnh báo.

Trong cuộc phỏng vấn với RT hôm đầu tuần này, ông Ezzatollah Zarghami, thành viên Hội đồng Không gian mạng thuộc chính phủ Iran, giải thích rằng trước sự thay đổi về tính chất và quy mô của những mối đe dọa mà nước Cộng hòa Hồi giáo có thể phải đối mặt, Tehran sẽ điều chỉnh năng lực và chính sách quốc phòng.

“Điều tự nhiên là chúng tôi sẽ không còn áp đặt những giới hạn về địa lý… đối với năng lực phòng thủ của mình”, ông Zarghami nói.

Tuần trước, ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên ủy ban an ninh của Quốc hội Iran, nói với Euronews rằng nếu Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại châu Âu, trong đó có Italy và Đức, tên lửa Iran sẽ được phóng về phía châu Âu.

Cũng trong khoảng thời gian này, IRGC ra tuyên bố dẫn lời Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, trong đó ông cam kết Tehran sẽ có “đòn đáp trả hiệu quả, không bị giới hạn về địa lý, trước mọi cấp độ và hình thức đe dọa”.

Theo tuyên bố, ông Khamenei cũng chỉ thị các chỉ huy quân sự cập nhật “danh sách mục tiêu” của Iran, bổ sung vào đó “các tài sản hữu hình và vô hình của đối phương nằm trong tầm tấn công”.

Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với CNN rằng khả năng Washington nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran là “rất thấp”, với điều kiện Tehran ký kết một “thỏa thuận rất chặt chẽ” với Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết lực lượng Mỹ trong khu vực đã sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết, đồng thời khẳng định Washington đã chuẩn bị sẵn danh sách mục tiêu.

Theo RT

Từ khóa:

#Iran #Tên lửa #Trung Đông #Châu Âu #Xung đột

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