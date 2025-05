iOS 26: Các tính năng được đồn đoán, ngày phát hành, thiết bị hỗ trợ

Vì sao iOS 26 thay vì iOS 19?

Phiên bản iOS mới nhất dành cho iPhone hiện nay là iOS 18. Theo nguyên tắc, phiên bản tiếp theo sẽ phải là iOS 19. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau 15 năm, Apple có kế hoạch đổi tên hệ điều hành iPhone.

Theo phân tích Mark Gurman của Bloomberg, phiên bản iOS tiếp theo sẽ là iOS 26. Đây là cách đặt tên theo năm phát hành, giống như cách xác định năm sản xuất xe hơi. Các bản cập nhật hệ điều hành dành cho các thiết bị khác của Apple như iPad, Macbook... dường như cũng sẽ tuân theo quy luật đặt tên này.

Nhà phân tích Gurman giải thích rằng mục đích của Apple là "mang lại sự nhất quán cho thương hiệu của mình và tránh xa cách tiếp cận có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng và nhà phát triển".

Trước đây, Apple đặt tên hệ điều hành tuần tự theo số thứ tự từ lần xuất hiện đầu tiên của sản phẩm. Do đó, iOS 18 đã ra mắt cùng lúc với watchOS 12, macOS 15 và visionOS 2. Trong tương lai, tất cả chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự thống nhất, để làm hài lòng người dùng và nhà phát triển ở khắp mọi nơi.

Khi nào Apple sẽ công bố iOS 26?

Theo dự kiến, Apple sẽ công bố iOS 26 vào ngày 9/6 tại Hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Apple (WWDC 2025). Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 9/6 đến 13/6.

Trước đây sự kiện này thường được tổ chức tại Trung tâm hội nghị San Jose McEnery ở California. Khi đại diện Covid xuất hiện, Apple đã thay đổi cách quảng bá WWDC thành bài phát biểu quan trọng được ghi âm từ trước. Tuy nhiên, Apple vẫn mời giới truyền thông và các nhà phát triển đến xem từ khuôn viên Apple Park ở Cupertino.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple đã bắt đầu phát triển iOS 26, có tên mã là Luck.

Ngày phát hành iOS 26

Ảnh minh họa: BGR

iOS 26 dự kiến ​​sẽ được phát hành vào tháng 9/2025. Apple thường nói rằng bản cập nhật hệ thống mới sẽ có sẵn "vào mùa thu". Tuy nhiên, "Táo khuyết" đã phát hành bản cập nhật này muộn hơn vào tháng 9 trong vài năm qua.

Tuy nhiên, một số tin đồn cho rằng Apple sẽ không cung cấp tất cả các tính năng chính của iOS 26 cùng một lúc. Trên thực tế, các chức năng ấn tượng nhất có thể sẽ xuất hiện vào nửa đầu năm 2026.

Các tính năng được đồn đoán có mặt trên iOS 26

Cho đến nay, các tính năng chính được đồn đoán đều liên quan đến việc mở rộng Apple Intelligence. Những tính năng này bao gồm:

Thay đổi diện mạo hệ điều hành

Nhà phân tích Mark Gurman nói rằng iOS 26 “sẽ thay đổi cơ bản diện mạo của các hệ điều hành và làm cho các nền tảng phần mềm khác nhau của Apple trở nên nhất quán hơn”. Theo nhà phân tích này, Apple sẽ thống nhất diện mạo của iOS, iPadOS và macOS để mang đến trải nghiệm đơn giản hơn thông qua nền tảng này. Đây là lý do tại sao công ty có thể áp dụng con số “26” thay vì con số 19 như mong đợi.

Apple sẽ điều chỉnh giao diện của các biểu tượng, menu, ứng dụng, cửa sổ và nút hệ thống. Đây được cho là thiết kế lại quan trọng nhất đối với iPhone kể từ iOS 7 và đối với Mac kể từ Big Sur. Mục tiêu chính đằng sau những lần "đại tu" thiết kế này là mang lại sự gắn kết hơn cho các hệ điều hành khác biệt của Apple.

Hồi tháng 1, trang Front Page Tech đã viết rằng iOS 26 có thể được thiết kế lại lấy cảm hứng từ visionOS (hệ điều hành dành cho kính thực tế tăng cường), đặc biệt là ứng dụng Camera mà nhiều người dùng thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Với nhiều lớp tương tác, một số người cho rằng Apple có thể cần làm cho ứng dụng Camera trở nên đơn giản trở lại và việc thiết kế lại ứng dụng này với giao diện người dùng của visionOS có thể là một khả năng.

Nhà báo Jon Prosser của Front Page Tech tuyên bố rằng bài đăng của Gurman thực sự đã thúc đẩy ông quay lại và xem xét kỹ hơn bản dựng iOS 26 bị rò rỉ. Khi thực hiện, ông nhận thấy rằng việc chạm vào các biểu tượng đã thay đổi hình dạng của chúng. Các biểu tượng đột nhiên trở nên tròn hơn, tương tự như giao diện của các ứng dụng trên visionOS, nhưng không hoàn toàn là một vòng tròn hoàn hảo.

Giao diện iOS được thiết kế lại với biểu tượng các ứng dụng trở nên tròn trịa khi ấn chọn. Ảnh: Front Page Tech

Những thay đổi khác trong iOS 26 được phát hiện lần này bao gồm các thành phần trên màn hình lấp lánh khi điện thoại di chuyển, độ sáng cải tiến và thanh trượt âm lượng trong Trung tâm điều khiển, các tab hoạt hình mới ở cuối các ứng dụng của Apple, trường Tìm kiếm ở cuối ứng dụng Tin nhắn và những thay đổi trực quan tinh tế trong ứng dụng Cài đặt.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên X, ông Gurman đã nói rằng "những hình ảnh này không đại diện cho những gì Apple thực sự đang phát triển".

Một số người dùng iPhone cho rằng ứng dụng Apple Invites và Apple Sports mới chính là gợi ý về cho thiết kế mới của iOS.

Thêm tính năng cho Apple Intelligence

Apple không có các tính năng Apple Intelligence mới để giới thiệu trong các phiên bản iOS 18. Tuy nhiên, các tính năng nâng cao hơn sẽ xuất hiện vào cuối năm 2025 hoặc 2026 với iOS 26.

Theo ông Mark Gurman, phiên bản Apple Intelligence ban đầu chỉ cung cấp các thay đổi "nội địa". Một mô hình giống ChatGPT hơn sẽ có mặt trong tương lai.

Gurman cho biết "một số lượng lớn các tính năng được lên lịch cho iOS 26 (ngoài Siri mới) đã bị hoãn lại cho đến mùa xuân năm 2026 (khi iOS 26.4 ra mắt)".

Siri GPT

Mark Gurman chia sẻ rằng phiên bản Siri mới của Apple sẽ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến hơn để cho phép người dùng thực hiện các cuộc trò chuyện dài với trợ lý ảo. Các nguồn tin cũng khẳng định rằng "LLM Siri", như các nhân viên Apple đã gọi, sẽ có khả năng xử lý các yêu cầu phức tạp hơn thậm chí còn nhanh hơn.

Apple hiện đang thử nghiệm Siri nâng cấp trên iPhone, iPad và Mac dưới dạng ứng dụng độc lập, nhưng mục tiêu cuối cùng là thay thế Siri bằng phiên bản mới. Apple có kế hoạch giới thiệu LLM Siri vào năm tới như một phần của iOS 26 và macOS 26 (tên mã là Luck and Cheer).

Giống như trường hợp của Apple Intelligence vào mùa thu năm nay, Siri mới được cho là sẽ không ra mắt cùng với phần cứng mới vào năm 2025. Thay vào đó, Apple sẽ công bố vào năm tới và bắt đầu triển khai Siri nâng cấp sớm nhất vào mùa xuân năm 2026.

“Siri được cải tiến sẽ dựa vào các mô hình AI mới của Apple để tương tác giống con người hơn và xử lý các tác vụ theo cách gần giống với ChatGPT và Gemini của Google hơn”, Gurman cho biết. “Nó cũng sẽ sử dụng App Intents nhiều hơn, cho phép kiểm soát chính xác hơn các ứng dụng của bên thứ ba. Và phần mềm sẽ có thể khai thác các tính năng từ Apple Intelligence, chẳng hạn như khả năng viết và tóm tắt văn bản”.

Chế độ quản lý pin hỗ trợ AI

Cũng theo Gurman, Apple đang chuẩn bị một chế độ quản lý pin hỗ trợ AI cho iOS 26, chế độ này sẽ "phân tích cách người dùng sử dụng thiết bị và điều chỉnh để tiết kiệm năng lượng".

Tuy nhiên, mặc dù chức năng này có thể sáng tạo, nhưng nó là một phần của một tính năng Apple Intelligence khác đã bị trì hoãn trên iOS 18. Ông Gurman giải thích rằng Apple đang sử dụng dữ liệu pin mà họ thu thập được từ các thiết bị của người dùng để hiểu xu hướng và đưa ra dự đoán về thời điểm nên giảm mức tiêu thụ điện năng của một số ứng dụng hoặc tính năng nhất định. Ngoài ra, sẽ có một chỉ báo trên màn hình khóa cho biết thời gian cần thiết để sạc thiết bị.

Ứng dụng Sức khỏe được cải tiến

Hồi tháng 1, trong bài viết của mình, ông Mark Gurman đã nói rằng Apple có kế hoạch cải tiến ứng dụng Health với dòng sản phẩm Apple Watch mới. Mặc dù không rõ tính năng gì có thể được bổ sung, nhưng "Táo khuyết" đã tập trung nhiều hơn vào ứng dụng Health cũng như sự ổn định của phần cứng và phần mềm Apple.

Biểu tượng cảm xúc mới

Apple luôn thêm biểu tượng cảm xúc mới trong mỗi chu kỳ iOS. Mặc dù chúng không đi kèm với bản cập nhật lớn đầu tiên, nhưng công ty vẫn công bố chúng trong suốt vòng đời của hệ điều hành mới nhất.

Trải nghiệm ổn định hơn

Mark Gurman nhận định rằng Apple cuối cùng đã lắng nghe người dùng và nhận ra rằng số lượng lỗi trong hệ thống của họ là không thể chấp nhận được.

Trong một báo cáo về chức năng Apple Intelligence tiết kiệm pin, ông Gurman nói rằng Apple đang thúc đẩy các kỹ sư của mình cung cấp trải nghiệm ít trục trặc hơn. Ông viết: "Bên cạnh việc bổ sung AI và thay đổi giao diện, Apple đang thúc đẩy các kỹ sư đảm bảo rằng các bản phát hành năm nay có nhiều chức năng hơn và ít trục trặc hơn. Các bản nâng cấp trước đây đã bị chỉ trích vì lỗi và các tính năng đôi khi không hoạt động bình thường".

Tính năng độc quyền theo yêu cầu của EU

Trước khi Apple công bố iOS 26, Ủy ban Châu Âu đã công bố một số tính năng mà "Táo khuyết" sẽ phải thêm vào trong các phiên bản iOS 28. Đây là một số chức năng mà bạn có thể thấy với người dùng Châu Âu:

Thông báo trên đồng hồ của bên thứ ba: Các thiết bị được kết nối, bao gồm cả đồng hồ thông minh của bên thứ ba, sẽ có thể hiển thị và phản hồi thông báo iOS (cần có vào tháng 6 năm 2026).

Chia sẻ thông tin liên lạc (NameDrop) qua AirDrop giữa iPhone và Apple Watch. Ảnh: Apple

Chuyển đổi âm thanh tự động: Cho phép tai nghe của bên thứ ba chuyển đổi giữa iPhone và iPad một cách liền mạch, giống như AirPods (cần có sẵn vào tháng 6 năm 2026, ngoại trừ chức năng hiển thị các thiết bị của bên thứ ba không được kết nối dưới dạng các tuyến âm thanh khả dụng).

Kết nối Wi-Fi ngang hàng băng thông cao: Sử dụng kết nối Wi-Fi băng thông cao giữa iPhone và các thiết bị vật lý, chẳng hạn như chia sẻ tệp lớn hoặc truyền lên iPhone những gì có thể nhìn thấy trên kính thực tế ảo (Wi-Fi Aware 4.0 cần có trong iOS 26 và thông số kỹ thuật phiên bản 5.0 sẽ có sau chín tháng kể từ khi giới thiệu).

Tính năng giống AirDrop: Một trong những tính năng quan trọng nhất của iOS 26 mà Apple cần bổ sung là cho phép các nhà phát triển bên thứ ba cung cấp các giải pháp ứng dụng chia sẻ thay thế có chức năng AirDrop tương tự (cần có sẵn vào tháng 6 năm 2026).

Khả năng nền mở rộng: Một ứng dụng có thể tiếp tục thực hiện một số hành động ngay cả khi ở chế độ nền, chẳng hạn như lấy thông tin thời tiết mới nhất và đồng bộ hóa thông tin đó với đồng hồ thông minh (một số tính năng cần có vào cuối năm 2025, trong khi những tính năng khác phải có vào cuối năm 2026).

Thanh toán bằng phụ kiện của bên thứ ba được kết nối với iPhone: Phụ kiện của bên thứ ba, chẳng hạn như nhẫn hoặc vòng đeo tay, có thể đọc thông tin, chẳng hạn như thông tin chi tiết về thẻ thanh toán của người dùng và mua sắm mà không cần iPhone ở gần. Tương tự như những gì người dùng iPhone có thể làm với Apple Watch ngày nay (phải có vào cuối năm 2025).

Kết nối một cặp: Kết nối các thiết bị vật lý với iPhone hoặc iPad giống như ghép nối AirPods lần đầu tiên (cần có sẵn vào tháng 6 năm 2026).

Kết nối WI-Fi tự động: Các thiết bị của bên thứ ba có thể tự động tham gia kết nối Wi-Fi thông qua thông tin chi tiết có sẵn trên iPhone (cần có vào cuối năm 2025).

Các tính năng trợ năng

Tính năng trợ năng trên iPhone. Ảnh: Apple

Trước bài phát biểu quan trọng của WWDC 2025, Apple đã tiết lộ một số tính năng trợ năng sẽ có trên iOS 26:

Nhãn dinh dưỡng trợ năng (Accessibility Nutrition Labels): Tính năng này thêm một mục mới vào các trang sản phẩm của App Store để làm nổi bật các tính năng trợ năng trong ứng dụng và trò chơi. Bao gồm VoiceOver, Voice Control, Larger Text, Sufficient Contrast, Reduced Motion, chú thích, v.v. Nhãn dinh dưỡng trợ năng sẽ có trên App Store trên toàn thế giới.

Trải nghiệm chữ nổi mới: iOS 26 sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới biến iPhone, iPad, Mac và Vision Pro thành máy ghi chú chữ nổi đầy đủ tính năng được tích hợp trong hệ sinh thái Apple. Người dùng có thể dễ dàng mở bất kỳ ứng dụng nào bằng cách nhập bằng Màn hình chữ nổi hoặc thiết bị chữ nổi được kết nối.

Accessibility Reader: Chế độ đọc toàn hệ thống mới này được thiết kế để giúp người dùng có nhiều khuyết tật đọc văn bản dễ dàng hơn. Chế độ này cho phép người dùng tùy chỉnh văn bản và tập trung vào nội dung họ muốn đọc.

Âm thanh nền hiện bao gồm cài đặt EQ, bộ hẹn giờ tự động dừng và các hành động Phím tắt mới để tập trung và thư giãn tốt hơn.

Personal Voice hiện có thể tạo ra giọng nói tự nhiên trong vòng chưa đầy một phút chỉ bằng 10 cụm từ, đồng thời bổ sung hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha (Mexico).

Eye Tracking có thêm tùy chọn chuyển đổi và lựa chọn dừng. Việc nhập liệu giờ đây dễ dàng hơn trên nhiều thiết bị với bộ đếm thời gian dừng mới, ít bước hơn và hỗ trợ QuickPath.

Tính năng Head Tracking cho phép điều khiển iPhone và iPad dễ dàng hơn thông qua chuyển động của đầu, tương tự như tính năng Eye Tracking.

Switch Control bổ sung tính năng hỗ trợ cho Giao diện não-máy tính (BCI), cho phép người dùng bị khuyết tật vận động nghiêm trọng điều khiển thiết bị mà không cần di chuyển vật lý.

Assistive Access giới thiệu ứng dụng Apple TV đơn giản hóa và các công cụ dành cho nhà phát triển mới để tạo ra những trải nghiệm phù hợp thông qua API Assistive Access.

Music Haptics hiện cho phép người dùng tùy chỉnh phản hồi xúc giác cho toàn bộ bài hát hoặc chỉ giọng hát, với cài đặt cường độ có thể điều chỉnh.

Tính năng Nhận dạng âm thanh bổ sung tính năng Nhận dạng tên , cảnh báo người dùng khiếm thính hoặc khó nghe khi tên của họ được gọi.

Thiết bị hỗ trợ iOS 26

Với iOS 18, Apple vẫn duy trì các thiết bị được hỗ trợ giống như iOS 17. Tuy nhiên, nhiều mẫu máy có thể mất hỗ trợ vì công ty tập trung vào các thiết bị có kết nối 5G và hỗ trợ Apple Intelligence. Đây là tất cả các mẫu iPhone có thể chạy iOS 26: iPhone XR, XS và XS Max; iPhone 11; iPhone 11 Pro và 11 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 2); iPhone 12 mini và iPhone 12; iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max; iPhone 13 mini và iPhone 13; iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 3); iPhone 14 và iPhone 14 Plus; iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max; iPhone 15 và iPhone 15 Plus; iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max; iPhone 16 và iPhone 16 Plus; iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.