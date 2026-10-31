Infographic: Khám phá Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III – 2026

Lịch sử ngành Ngân hàng luôn được định hình bởi những lợi thế cạnh tranh khác nhau. Nếu trước đây là vốn, mạng lưới hay quy mô, thì trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), điều tạo nên khác biệt không còn đơn thuần nằm ở tốc độ ứng dụng công nghệ, mà ở khả năng tái cấu trúc mô hình kinh doanh để tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là cách OCB tiếp cận và thực thi hành trình chuyển đổi của mình bắt đầu từ tư duy quản trị, lấy khách hàng làm trung tâm và xem công nghệ là động lực cho tăng trưởng, thay vì đích đến của chuyển đổi.