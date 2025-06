Hyundai Creta 2025 mới rẻ hơn 20 triệu đồng, "đấu" Seltos, Yaris Cross và HR-V

Hyundai New Creta được làm mới toàn diện về thiết kế và bổ sung hàng loạt công nghệ an toàn để đối mặt với sự cạnh tranh từ những đối thủ trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.

Hyundai New Creta 2025 vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 3/6, được xem là bước đi tiếp theo của Hyundai Thành Công nhằm giữ vững vị thế trong phân khúc SUV hạng B – nơi vốn chứng kiến những cuộc "so găng" dữ dội giữa các mẫu xe đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở lần nâng cấp này, Creta không chỉ khoác lên mình thiết kế mới theo ngôn ngữ “Thể thao gợi cảm” mà còn nâng cấp đáng kể về công nghệ an toàn và tiện nghi, hướng tới trải nghiệm người dùng toàn diện hơn.

Điểm nổi bật của New Creta nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt đậm chất thể thao, cụm đèn pha LED tứ giác và dải định vị ban ngày sắc sảo, cùng nội thất màn hình kép 10,25 inch theo phong cách cao cấp thường thấy ở các dòng xe phân khúc C. Hệ thống an toàn SmartSense tiếp tục được hoàn thiện với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái như phanh tự động, giữ làn, giám sát điểm mù bằng camera, cảnh báo mở cửa và kiểm soát hành trình thích ứng.

Tuy vậy, yếu tố khiến nhiều khách hàng lăn tăn chính là việc Creta vẫn trung thành với khối động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L, công suất 115 mã lực và hộp số vô cấp iVT. Trong khi đó, nhiều đối thủ đã được trang bị động cơ tăng áp như Honda HR-V 1.5L cho công suất tới 174 mã lực, Toyota Yaris Cross có tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu, còn Kia Seltos nâng cấp động cơ tăng áp 1.4L, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Ở mức giá từ 599 đến 715 triệu đồng cho 4 phiên bản, Hyundai New Creta rẻ hơn bản 2024 khoảng 20 triệu đồng và chen chân vào vùng giá vốn là "sân chơi" quen thuộc của cả Kia Seltos (599–799 triệu đồng) lẫn Toyota Yaris Cross (từ 662-777 triệu đồng). Trong khi đó, Honda HR-V – mẫu xe nhập khẩu Thái Lan có giá từ 699 đến 877 triệu đồng nhưng sở hữu động cơ mạnh hơn và hệ thống an toàn Honda Sensing cũng không kém cạnh về công nghệ.

Sau 4 tháng đầu năm 2025, Hyundai Creta đang có doanh số hơn 2.269 xe, đứng ở vị trí số 4 trong 10 mẫu ô tô con của Hyundai đang bán tại Việt Nam. Đây là một con số đáng khích lệ của Creta so với doanh số cùng kỳ năm 2024 (1.706 xe).

Trong khi đó, đối thủ Kia Seltos với lợi thế sản xuất trong nước đang dần lấy lại đà tăng trưởng với 1,753 xe, và Toyota Yaris Cross dù mới ra mắt từ cuối 2024 đã vươn lên hơn 3.000 xe – phần nào cho thấy sự dịch chuyển thị hiếu người tiêu dùng sang các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị thương hiệu cao.

Hyundai New Creta 2025 vẫn là một lựa chọn hợp lý với thiết kế nổi bật, loạt công nghệ an toàn dẫn đầu phân khúc và chính sách hậu mãi hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu không có thêm những nâng cấp thực sự đột phá về động cơ hoặc hệ truyền động điện hóa trong tương lai gần, mẫu xe này có thể sẽ gặp khó trong việc giữ vững vị trí top đầu giữa một phân khúc đang dịch chuyển nhanh về xu hướng công nghệ và trải nghiệm toàn diện. Trong cuộc đua SUV đô thị, đẹp thôi chưa đủ – người dùng Việt đang mong đợi nhiều hơn thế.