Hướng dẫn dùng AI tạo ảnh mừng đại lễ 30/4

Để tạo ảnh mô hình dạng búp bê, bạn có thể sử dụng ứng dụng ChatGPT. Bạn không cần phải có ứng dụng trả phí, mà bản ChatGPT miễn phí cũng có thể tạo dạng ảnh này.

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web chatgpt.com, đăng ký sử dụng tài khoản free. Sau đó bạn bấm vào dấu + trong thanh bar phía dưới màn hình để tải ảnh cá nhân lên. Lưu ý là dùng ảnh chụp thẳng khuôn mặt và rõ ràng sẽ giúp AI tạo ra khuôn mặt tương đối giống bạn.

Bước 2: Ngay khi tải ảnh, bạn cũng đồng thời gõ dòng prompt bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh như dưới đây, chú ý đổi tên của bạn và câu slogan mà bạn mong muốn.

Create a highly detailed digital concept art of a bobblehead-style figurine inspired by a real photograph of a young Vietnamese woman. The figurine should feature an oversized head and a smaller body, creating a surreal yet emotionally authentic effect. Maintain her original facial features, hairstyle, and gentle, natural, friendly expression from the reference photo.

Outfit and accessories: For female character, dress her in a Vietnamese áo dài designed with the red background and a yellow star (Vietnamese national flag design). Add a headband printed with the words "Tôi yêu Việt Nam" (I love Vietnam) or a Southern-style checkered scarf (khăn rằn Nam Bộ).

Right hand: Hold the Vietnamese national flag high with pride.

Left hand: Leave empty, relaxed beside the body.

Eyes: Convey intense national pride.

Figurine base: A miniature vibrant flower garden.

Background: A detailed miniature recreation of Dinh Độc Lập (the Independence Palace), with festive atmosphere including:

Tiny cheering people waving flags

Miniature military parade

A big festive banner saying "Chào mừng 30/4" (Welcome 30/4)

Festival flowers and decorative mini flags.

Front of the figurine: Add a mini metal nameplate engraved with:

" Tên của bạn "

" "Câu Slogan"

Camera angle: Slight top-down view, slightly tilted to highlight depth.

Setting: Realistic wooden background, with warm, angled lighting that emphasizes the premium handcrafted texture.

Overall emotion: Joyful, heartfelt, solemn yet uplifting — like a miniature artistic anthem celebrating April 30th (Vietnam’s Reunification Day) and national spirit.