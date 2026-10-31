Khám phá di sản qua lăng kính nghệ thuật đương đại tại DACC 2026

Từ 30/10 đến 8/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm diễn ra Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), với hơn 20 hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

Sau lễ khai mạc tối 30/10, chuỗi sự kiện DACC 2026 kéo dài 10 ngày mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới tại Đà Nẵng như: các tour chuyên đề như “Game Tourane” và “Hành trình Di sản bảo tàng”; trải nghiệm các triển lãm “trong cuộn phim, khu rừng sống mãi”, “men theo con đường/một thực hành nhớ”; hay ghé thăm không gian trưng bày “Hồn tre đất Hội” của nghệ nhân Võ Tấn Tân…

Tối 30/10, Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026) với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow) chính thức khai mạc với hoạt động triển lãm đầy ấn tượng tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh Triều Phạm.

Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm chuyên sâu, workshop nhiếp ảnh, phòng đọc mở “Điểm Tương Quan” cùng các chương trình múa đương đại như “Nếu hôm đó, trời mưa” và “Pajieng/Tái sinh” sẽ liên tục diễn ra, tạo nên hệ sinh thái sáng tạo sôi động, lan tỏa bản sắc văn hóa Đà Nẵng đến gần hơn với công chúng và du khách.

DACC 2026 được kỳ vọng đặt những viên gạch đầu tiên cho định hướng du lịch Đà Nẵng phát triển thông qua các hoạt động nghệ thuật và công nghiệp văn hoá.