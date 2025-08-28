Hiệp hội Fintech Singapore làm việc với Hội Truyền thông số Việt Nam

Chiều 28/8, trong chuyến công tác tại Hà Nội, đoàn Hiệp hội Công nghệ Tài chính (Fintech) Singapore (SFA) đã có buổi làm việc với đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Chuyến công tác của đoàn SFA do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) và VietCham Singapore đồng tổ chức, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ tài chính giữa hai quốc gia.

Đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam chào mừng đoàn SFA

Thay mặt VDCA tiếp đoàn có ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - Chủ tịch Trung tâm Thông tin Truyền thông số (VDIC), ông Nguyễn Văn Hoàn - Giám đốc Trung tâm VDIC, ông Nguyễn Văn Long – Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện 5G, cùng các lãnh đạo Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Cuộc sống số - Digilife.

Đại diện SFA, ông Shakeel Rashid, cho biết, Hiệp hội SFA có mạng lưới hơn 800 hội viên đa dạng từ startup, công ty công nghệ đến các tập đoàn tài chính lớn, là tổ chức đại diện cho hệ sinh thái Fintech năng động của Singapore. Được sự công nhận của chính phủ và sự hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), SFA xác định Việt Nam là thị trường chiến lược.

Ông Shakeel Rashid - đại diện SFA, giới thiệu về Hiệp hội.

Ông chia sẻ, trong chuyến thăm Hà Nội, đoàn doanh nghiệp SFA tập trung vào các hoạt động chính gồm: Làm việc trực tiếp với các ngân hàng, công ty công nghệ và doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam; Thảo luận cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu như ngân hàng số, giải pháp thanh toán, an ninh mạng và quản trị dữ liệu; Thúc đẩy kết nối đầu tư và các thương vụ M&A, mở ra hướng đi mới cho sự phát triển của doanh nghiệp hai nước.

Thay mặt VDCA, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa đã giới thiệu với đoàn SFA về Hội Truyền thông số Việt Nam, về Trung tâm Thông tin Truyền thông số, cũng như giới thiệu về hoạt động kinh doanh trong các mảng truyền thông số của các công ty 5G, Digilife, thành viên của VDCA.

Các thành viên đoàn SFA bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự đón tiếp chân tình, nồng nhiệt của đại diện VDCA. Buổi làm việc đã mở ra cơ hội để hai bên trao đổi cởi mở về các xu hướng công nghệ, truyền thông trong mảng tài chính số, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác chặt chẽ trong tương lai.