Lãnh đạo VDCA tiếp và làm việc với đoàn Hàn Quốc trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số

Ngày 11/8, Hội Truyền thông số Việt Nam đã có buổi tiếp đón và làm việc với Văn phòng Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc, đại diện các công ty LSware, Beyondtech, các giáo sư và nghiên cứu sinh một số trường đại học của Hàn Quốc.

Thay mặt Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, và ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số (DCC) đã chào mừng đoàn Hàn Quốc do ông Lee YongEil, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc (KCOPA) tại Việt Nam, dẫn đầu.

Ngoài ra, đoàn còn có sự tham dự của bà Võ Hoài Nam, Trưởng phòng phụ trách đối ngoại Việt Nam - Hàn Quốc, các giáo sư và nghiên cứu sinh từ các trường đại học Soongsil, Chung-Ang cùng các chuyên gia công nghệ và đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi sâu sắc về các mô hình bảo vệ bản quyền số, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ blockchain để bảo vệ bản quyền số.

Lãnh đạo VDCA và Trung tâm DCC tại buổi làm việc

Thay mặt KCOPA, ông Lee YongEil - Trưởng đại diện tại Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hợp tác giữa KCOPA và các đối tác Việt Nam, trong đó có VDCA, trong thời gian qua. Ông Lee YongEil khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối để các cơ quan tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam có thể hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm để góp phần xây dựng hệ sinh thái bảo vệ bản quyền số vững mạnh tại Việt Nam.

Đại diện KCOPA và các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số, ông Dong Myung Shin, Giám đốc công nghệ, công ty LSware, đã giới thiệu doanh nghiệp của mình.

Ông Shin cho biết LSware có các sản phẩm ứng dụng công nghệ blockchain và NFT để bảo vệ bản quyền số trong các lĩnh vực như âm nhạc (giải pháp bảo vệ bản quyền Ju-bae-si), nghệ thuật (thị trường NFT Tamtam), game v.v...

"LSware tập trung vào các giải pháp an ninh công nghệ thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ quyền tác giả và bản quyền trong ngành công nghiệp sáng tạo và phần mềm", ông Dong Myung Shin cho biết.

Đại diện công ty BeyondTech, ông Byung Sun Yoon, Giám đốc, cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và nội dung số với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, kể từ khi thành lập vào tháng 1/2000.

BeyondTech là đối tác tin cậy của các tập đoàn lớn trong nước như Samsung Electronics và các cơ quan công như Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc. Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai thành công các dự án về tích hợp hệ thống, dịch vụ di động, phân phối nội dung, cũng như quản lý và bảo vệ thông tin bản quyền.

Ông Byung Sun Yoon giới thiệu về hoạt động bảo vệ bản quyền của công ty BeyondTech

Đại diện Trung tâm Bảo vệ bản quyền số Việt Nam (DCC), ông Hoàng Đình Chung đã giới thiệu về hoạt động của DCC. Một trong các giải pháp nổi bật của DCC là hệ thống quét tự động (DCC watcher), dùng trí tuệ nhân tạo để truy quét các bài báo, hình ảnh, âm thanh và video nhằm phát hiện vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Thời gian qua, Trung tâm DCC đã phối hợp với nhiều đối tác trong và ngoài nước, trong đó có KCOPA, để triển khai các dự án công nghệ trong quản lý và xác thực bản quyền số, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và quyền lợi của các tác giả, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc và báo chí.

Ông Hoàng Đình Chung (bên phải) giới thiệu với đoàn Hàn Quốc về hoạt động của Trung tâm DCC

Tại buổi làm việc, đại diện VDCA và KCOPA cam kết tăng cường hợp tác đa chiều để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi quyền tác giả trên môi trường số, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng sáng tạo hai nước.

Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VDCA đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Ông cam kết VDCA sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tích hợp các giải pháp bảo vệ bản quyền tiên tiến, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành truyền thông số tại Việt Nam.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo VDCA và đoàn Hàn Quốc trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số đánh dấu bước tiến mới, mở ra nhiều triển vọng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực này.