Hanoi Metro nói gì về tin cấm khách mang xe đạp điện lên tàu Cát Linh - Hà Đông?

Sáng 12/8, hệ thống loa tại ga Cát Linh (tuyến metro Cát Linh – Hà Đông) phát thông báo: Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Hanoi Metro sẽ cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, các hành khách do chưa nắm được thông tin nên vẫn được linh hoạt cho mang lên tàu điện. Từ ngày mai 13/8, Hanoi Metro sẽ cấm.

Trước thông tin trên, chia sẻ với VietTimes, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro - đơn vị vận hành) cho biết đơn vị chưa ban hành quy định cấm mang xe đạp điện gấp có gắn pin Lithoum lên tàu metro. Tuy nhiên, một số cán bộ, nhân viên của công ty chưa được quán triệt đầy đủ, đã thông báo về việc này.

Theo Hanoi Metro, với mục tiêu cung cấp cho nhân dân thủ đô và khách du lịch một dịch vụ vận tải đường sắt đô thị an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, công ty liên tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện những giải pháp quản lý và công nghệ khác nhau, trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia, đô thị trên thế giới về phục vụ hành khách mang theo xe đạp đa dụng (xe đạp gấp) có gắn pin Lithium lên tàu.

Hành khách mang xe đạp điện gấp lên tàu để tiện di chuyển những chặng tiếp theo. Ảnh: N.Trường.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm không cho mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên thì có quy định rất cụ thể về công suất Pin hoặc phải tháo Pin ra trước khi mang lên tàu.

Đến ngày 12/8, công ty chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn Pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và ga Nhổn – Cầu Giấy.

"Khi nhận được thông tin, lãnh đạo công ty đã yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn Pin Lithium) lên tàu để thuận tiện trong việc kết nối chuyến đi hằng ngày cho đến khi có quy định chính thức", đại diện Hanoi Metro thông tin.

Hanoi Metro cũng cho hay, với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Công ty đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng và khi có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp mang lên tàu để đi lại thì hạn chế sử dụng loại xe đạp gấp có gắn Pin Lithium để mang lên tàu, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lưu lượng hành khách lớn để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng.