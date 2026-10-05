Hà Nội tăng kiểm tra an cung ngưu hoàng hoàn, cảnh báo quảng cáo “thần dược”

Sau nhiều vụ thuốc cổ truyền giả bị phát hiện, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng kiểm tra mua bán, lưu hành và quảng cáo An cung ngưu hoàng hoàn, đặc biệt trên mạng xã hội.

Hà Nội cảnh báo An cung giả và đang được quảng cáo như thần dược trong điều trị đột quỵ. Ảnh: Internet.

Chiều 5/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã yêu cầu UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh, thông tin và quảng cáo thuốc cổ truyền trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng An cung ngưu hoàng hoàn.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế, trong bối cảnh lực lượng công an phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, trong đó có vụ làm giả An cung ngưu hoàng hoàn.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các xã, phường kiểm tra hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, kịp thời phát hiện thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có dấu hiệu giả mạo và các hành vi vi phạm.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, địa phương phải xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan để truy xuất nguồn cung, ngăn thuốc giả tiếp tục lưu hành.

Hoạt động quảng cáo, giới thiệu, chào bán thuốc cổ truyền trên địa bàn và các nền tảng mạng xã hội cũng được tăng cường giám sát. Sở Y tế đặc biệt lưu ý tình trạng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng An cung ngưu hoàng hoàn thành “thần dược phòng ngừa đột quỵ”.

Theo cơ quan quản lý, những thông tin này có thể khiến người dân hiểu sai về công dụng của thuốc, tự mua, tự sử dụng hoặc cho rằng thuốc có thể thay thế các biện pháp dự phòng và điều trị đột quỵ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tuyên truyền để người dân chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ, mua tại cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Phòng Nghiệp vụ Dược được giao hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ quy định, trong đó lưu ý không bán An cung ngưu hoàng hoàn khi người mua không có đơn thuốc. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng phải kiểm soát việc chỉ định, sử dụng thuốc cổ truyền, không để người bệnh tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định.

Người dân và cơ sở kinh doanh có thể tra cứu danh sách An cung ngưu hoàng hoàn được Bộ Y tế cấp phép trên Cổng dịch vụ công của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trước khi mua, bán và sử dụng.

Tăng cường lấy mẫu, kiểm nghiệm

Bên cạnh kiểm tra kinh doanh và quảng cáo, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tăng lấy mẫu, kiểm nghiệm thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn, chú trọng An cung ngưu hoàng hoàn.

Nếu phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đơn vị phải kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương báo cáo những vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc để phối hợp xử lý.

Thông điệp được cơ quan quản lý nhấn mạnh là người dân không nên mua An cung ngưu hoàng hoàn chỉ vì quảng cáo “phòng đột quỵ”. Đây là thuốc kê đơn, cần sử dụng đúng chỉ định, mua tại cơ sở hợp pháp và bảo đảm có thể truy xuất nguồn gốc.