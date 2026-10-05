Cậu bé 14 tuổi nhập viện, bác sĩ phát hiện dị vật dài 12 cm trong niệu đạo

Bé trai 14 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì đau tức vùng dương vật. Các bác sĩ phát hiện dị vật dài khoảng 12 cm trong niệu đạo, qua đó lưu ý cha mẹ về những vấn đề trẻ tuổi dậy thì thường ngại chia sẻ.

Các bác sĩ phát hiện trong niệu đạo cậu bé có que lấy ráy tai. Ảnh: Vân Anh.

Một bé trai 14 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn vì đau tức vùng dương vật. Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã phát hiện một dị vật dài khoảng 12 cm nằm trong niệu đạo, được xác định là một que lấy ráy tai.

Các bác sĩ đánh giá vị trí dị vật và tình trạng tổn thương, sau đó sử dụng ống nội soi bàng quang kết hợp kẹp chuyên dụng để tiếp cận và lấy dị vật ra ngoài qua đường niệu đạo, hạn chế tối đa việc phải phẫu thuật mở. Diễn biến sau can thiệp ổn định, bệnh nhân được xuất viện vào ngày hôm sau.

Trao đổi với VietTimes, BS.CKII Nguyễn Văn Phước, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết dị vật trong niệu đạo có thể gây tổn thương với nhiều mức độ. Tùy vị trí, kích thước, hình dạng và thời gian lưu lại, dị vật có thể làm tổn thương niêm mạc, gây đau, chảy máu, phù nề, nhiễm trùng, bí tiểu và các biến chứng khác.

Với dị vật nằm sâu hoặc có kích thước lớn, người bệnh không nên tự tìm cách lấy ra tại nhà.

“Khi nghi ngờ có dị vật trong niệu đạo, người bệnh không nên tự tìm cách lấy ra. Việc cố kéo hoặc sử dụng thêm dụng cụ có thể làm tổn thương niêm mạc, gây chảy máu hoặc khiến dị vật di chuyển sâu hơn.

Người bệnh cần được thăm khám tại cơ sở y tế để xác định vị trí, mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp” - BS.CKII Nguyễn Văn Phước khuyến cáo.

Khi trẻ ngại nói về cơ thể mình

Điều khiến các bác sĩ lưu ý ở trường hợp này không chỉ là dị vật trong đường tiết niệu mà còn là câu chuyện về sức khỏe trẻ vị thành niên.

Ở tuổi 14, trẻ đang bước vào giai đoạn dậy thì với nhiều thay đổi về cơ thể và tâm lý. Trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến cơ thể, giới tính và những vấn đề riêng tư. Sự tò mò về cơ thể có thể xuất hiện tự nhiên, nhưng khi thiếu kiến thức, trẻ có thể thực hiện những hành động tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mà chưa nhận thức đầy đủ hậu quả.

BSCKII Nguyễn Văn Phước lưu ý về cách chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên. Ảnh: Vân Anh.

Những vấn đề liên quan đến cơ quan sinh dục thường rất khó nói. Trẻ có thể cảm thấy đau nhưng không dám kể với cha mẹ; biết cơ thể có vấn đề nhưng sợ bị mắng, xấu hổ hoặc lo người lớn phán xét.

Theo BS.CKII Nguyễn Văn Phước, chăm sóc sức khỏe trẻ vị thành niên không chỉ là điều trị khi trẻ mắc bệnh mà còn cần trang bị kiến thức để trẻ hiểu cơ thể mình và biết tìm kiếm sự trợ giúp khi cần.

Cha mẹ nên chủ động trò chuyện với con về những thay đổi của cơ thể khi dậy thì, vệ sinh cơ quan sinh dục, sức khỏe sinh sản và những hành vi có thể gây tổn thương. Điều quan trọng là cách nói chuyện phải cởi mở, phù hợp với tuổi của trẻ, để các em không cảm thấy đây là những vấn đề “cấm nói” hay đáng xấu hổ.

“Ở tuổi mới lớn, trẻ có thể có những câu hỏi mà các em rất ngại nói với bố mẹ. Điều quan trọng là người lớn cần tạo được sự tin tưởng để trẻ dám chia sẻ khi có vấn đề, thay vì sợ bị mắng mà cố giấu”, BS.CKII Nguyễn Văn Phước chia sẻ.

Từ ca bệnh đặc biệt này, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn muốn nhắc cha mẹ: Đừng chỉ hỏi con hôm nay học hành thế nào. Hãy để con biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể mình, con đều có thể nói với bố mẹ.

Bởi ở tuổi mới lớn, đôi khi điều trẻ cần nhất không phải là một lời trách mắng, mà là một người lớn đủ bình tĩnh để lắng nghe.

Một cuộc trò chuyện đúng lúc có thể giúp trẻ hiểu cơ thể mình, nhận biết hành vi không an toàn và biết tìm kiếm sự trợ giúp, qua đó tránh được một tổn thương đáng tiếc.