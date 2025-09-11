Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Khám phá thiên đường xanh Thanh Lanh - nơi sắp diễn ra Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes

Bảo Trâm
Sân golf Thanh Lanh tọa lạc bên hồ nước thơ mộng, giữa vùng đồi núi trập trùng của dãy Tam Đảo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho mỗi golfer.

DJI_0206.JPG
Ngày 14/9, tại sân golf Thanh Lanh (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ), Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ II. Nơi diễn ra giải đấu là một trong những sân golf hàng đầu của Việt Nam.
san-golf-thanh-lanh-3.jpg
Sân có diện tích 73 ha đã hoàn thiện và đi vào hoạt động tháng 11 năm 2021. Nằm ở độ cao 1000 m so với mực nước biển, sân golf Thanh Lanh có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 18-25 độ C. Đây là điều kiện tự nhiên tuyệt vời đối với bộ môn golf, một môn thể thao ngoài trời phải cần từ 4,5 đến 5 giờ đồng hồ/ngày.
DJI_0217.JPG
Sân golf Thanh Lanh là sự kết hợp khéo léo giữa hồ nước và đường viền đẹp mắt mang đến trải nghiệm thú vị cho từng cú đánh golf. Bên cạnh đó, các bunker được tạo hình như những ngọn núi nhỏ thoai thoải, vừa làm tăng thêm độ khó vừa tạo nên cảnh quan đẹp đẽ. Khu vực fairway (đường phân luồng) rộng lớn, golfer có thể vừa đánh golf vừa nghỉ ngơi ngắm khung cảnh xinh đẹp nơi đây.
img-1895-8980.jpg
Giám đốc điều hành sân Thanh Lanh Valley Golf & Resorts Nguyễn Văn Mạnh cho biết sân được thiết kế bởi huyền thoại golf thế giới Sir Nick Faldo. Ông đã mang đến cho Thanh Lanh một thiết kế sân golf mang đậm dấu ấn tự nhiên, hài hòa giữa địa hình đồi núi, mặt hồ, rừng cây và thảm cỏ xanh mướt.
DJI_0219.JPG
Đến với sân golf Thanh Lanh, Sir Nick Faldo nhận xét: Đây là một địa điểm rất đặc biệt, mang lại cho chúng tôi cơ hội tạo ra một sân chơi golf đẳng cấp thế giới và rất đáng nhớ. Ngoài 9 hố ven hồ, thiết kế của chúng tôi có tầm nhìn ngoạn mục ra núi và hồ từ tất cả 18 hố golf.
clubhouse.jpg
“Trái tim” của sân golf Thanh Lanh là Nhà câu lạc bộ (Clubhouse) chào đón golfer khi đến với sân và là điểm thư giãn và hội họp đẳng cấp thượng lưu. Nhà câu lạc bộ của sân golf Thanh Lanh được thiết kế như một điểm nhấn đầy phong cách nổi bật giữa núi non hùng vĩ. Nhà hàng với sức chứa 400 khách được thiết kế với không gian kết hợp đặc biệt của bản sắc truyền thống và hiện đại.
Nhahang1.png
Lounge bar cùng Nhà hàng với sức chứa lên tới 400 chỗ ngồi với ẩm thực đặc sắc sẽ tận tình phục vụ golfer khi đến với sân golf Thanh Lanh. Ngoài ra nơi đây còn có những phòng ăn riêng với những tên đặc trưng của golf như: Birdie, Eagle, Albatross mang lại cho golfer những trải nghiệm riêng tư đẳng cấp sau mỗi vòng golf.
amthuc.png
Thực đơn đa dạng, các món ăn đặc trưng Á, Âu tại Nhà hàng sân golf Thanh Lanh. Từ thành phố Hà Nội, các golfer sẽ chỉ mất khoảng tầm 1 giờ để đi xe đến sân golf Thanh Lanh. Đường đến sân golf Thanh Lanh khá dễ tìm. Các golfer có thể đi theo tuyến đường cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài. Sau đó tiếp tục rẽ vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai hướng về tỉnh Phú Thọ, đến trạm IC3 rẽ xuống và tiếp tục đi thẳng sẽ đến được sân golf Thanh Lanh.
TNT_8789.jpg
Trước đó, vào tháng 8 năm 2024, Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ I đã được tổ chức tại sân golf Thanh Lanh.
NTN_5693.jpg
NTN_0128.jpg
Các golfer đến làm thủ tục và tham gia Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ I.
NTN_0167.jpg
TNT_0048.jpg
Golfer tham gia tranh tài trên đường 1 và đường 10 của Giải Golf.
vodich.jpeg
Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng ban Tổ chức giải và ông Hoàng Hoài Vương, Giám đốc khu vực phía bắc Ngân hàng Eximbank – đại diện nhà tài trợ kim cương trao giải vô địch cho golfer Hoàng Quân tại Giải Golf Truyền thông số Cup VietTimes lần thứ I.
Những khoảnh khắc ấn tượng tại Giải golf Truyền thông số Cup VietTimes năm 2024.

