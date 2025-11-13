Giáo hoàng Leo XIV tiết lộ 4 bộ phim điện ảnh yêu thích

Trước buổi gặp gỡ với những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh, Giáo hoàng Leo XIV tiết lộ 4 bộ phim yêu thích – từ “It’s a Wonderful Life” đến “Life Is Beautiful”, thể hiện cách Vatican nhìn nhận sức mạnh của nghệ thuật.

Giáo hoàng Leo XIV vừa bất ngờ tiết lộ 4 bộ phim yêu thích của mình trước thềm buổi gặp gỡ với các tên tuổi lớn trong làng điện ảnh quốc tế vào thứ Bảy tuần này.

Theo thông cáo của Vatican, cả 4 tác phẩm mà Đức Giáo hoàng chọn đều ra mắt trong thế kỷ 20, với bộ phim cổ điển nhất là “It’s a Wonderful Life” (Cuộc sống kỳ diệu) – công chiếu năm 1946. Bộ phim do Frank Capra đạo diễn, kể về một thiên thần từ thiên đàng xuống trần để giúp một doanh nhân nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình.

Tác phẩm thứ hai trong danh sách là “The Sound of Music” (Giai điệu hạnh phúc) – phim ca nhạc năm 1965 do Robert Wise đạo diễn, kể câu chuyện về một nữ tu trẻ trở thành gia sư cho 7 đứa trẻ trong bối cảnh nước Áo sắp bị phát xít Đức thôn tính.

Phim "The Sound of Music'"có sự tham gia của Julie Andrews trong vai một nữ tu tập sự trở thành gia sư ở Áo khi Đức Quốc xã chiếm đóng. Ảnh: Shutterstock.

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng chọn “Ordinary People” (Những người bình thường) – bộ phim năm 1980 của Robert Redford, kể về một gia đình đang vật lộn để vượt qua nỗi đau mất con trai.

Bộ phim cuối cùng trong danh sách là “Life Is Beautiful” (Cuộc sống tươi đẹp) – kiệt tác năm 1997 của đạo diễn Roberto Benigni, khai thác sâu sắc chủ đề tình yêu và niềm hy vọng giữa thảm kịch Holocaust.

Thông cáo của Vatican cho biết, việc tiết lộ danh sách này diễn ra trong bối cảnh Giáo hoàng Leo XIV mong muốn tăng cường đối thoại với thế giới điện ảnh, đặc biệt là với các diễn viên và đạo diễn, nhằm “khám phá những khả năng mà sức sáng tạo nghệ thuật có thể mang lại cho sứ mệnh của Giáo hội và việc thúc đẩy các giá trị nhân văn”.

Theo Vatican, nhiều gương mặt lớn của Hollywood sẽ đến Vatican để gặp gỡ Đức Giáo hoàng vào thứ Bảy tuần này, trong đó có Cate Blanchett, Spike Lee và Gaspar Noé.

Điều thú vị là người tiền nhiệm của Leo XIV – Giáo hoàng Francis – từng bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với điện ảnh Italy hậu Thế chiến II trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica (Rome) vào tháng 10/2013, khi ông nhắc đến hai tác phẩm kinh điển: “La Strada” (1954) của Federico Fellini và “Rome, Open City” (1945) của Roberto Rossellini.

Theo CNN