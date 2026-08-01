Giá vàng hôm nay 1/8 quay đầu giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 1/8 quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó, trong bối cảnh đồng USD phục hồi và thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng lãi suất của Fed.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 1/8 giao dịch ở mức 4.043 USD/ounce, giảm khoảng 51 USD/ounce so với sáng 31/7, khi kim loại quý được ghi nhận ở mức 4.094 USD/ounce. Sau 2 phiên tăng trước đó, giá vàng đã quay đầu giảm về sát mốc 4.040 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD của Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới sáng 1/8 giảm về khoảng 4.043 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.074 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 30 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày, giá vàng cũng giảm khoảng 11 USD/ounce, tương đương 0,28%.

Theo Reuters, giá vàng giảm khi đồng USD phục hồi từ vùng thấp, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất sau các số liệu lạm phát Mỹ. Dù giảm trong phiên cuối tháng, vàng vẫn ghi nhận tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng liên tiếp đi xuống.

Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới nhận định thị trường đã ổn định hơn trong tháng 7 sau đợt giảm mạnh vào tháng 6. Tuy nhiên, giá vàng vẫn nhạy cảm với biến động tâm lý đầu tư, chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ dài hạn.