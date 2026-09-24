Thủ tướng: Kiểm soát chặt chất lượng bữa ăn, không để xảy ra mất an toàn thực phẩm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Liên quan việc cung ứng sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay các biện pháp cấp bách, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ này trước 25/9.

Trường hợp cần thiết, chỉ định các đơn vị có năng lực tham gia in ấn sách giáo khoa.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa. Nội dung này báo cáo Thủ tướng trước 10/10.

Về bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn học đường, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan, nhất là của chính quyền địa phương các cấp và các cơ sở giáo dục; bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở địa phương, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương xác định rõ hạn chế, bất cập, chủ động có giải pháp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Chỉ đạo về việc hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng nêu yêu cầu giảm tải, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Không để có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, đồng thời phải góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh; đảm bảo đánh giá đúng chất lượng dạy và học, trình độ của người học và công bằng trong thi cử.

Với công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, trong đó phải xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, được phát hành miễn phí cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Thủ tướng cũng quán triệt rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an để xác định cụ thể nhu cầu, số lượng học sinh từng cấp học, lớp học, từng cơ sở giáo dục để phục vụ công tác xác định nhu cầu, bảo đảm phân phối kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nhất là các cơ chế, chính sách, quy định mới liên quan đến các hoạt động dạy và học, bảo đảm vệ sinh, an toàn trường học, công khai, minh bạch việc xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề liên quan.

Theo Thủ tướng, Bộ cần làm tốt công tác cán bộ, đồng thời rà soát, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.