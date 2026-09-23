Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thôi chức theo nguyện vọng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 23/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Tri Thức.

Theo quyết định, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, 23/9/2026.

Ông Nguyễn Tri Thức. Ảnh: Thanh Hằng.



Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn Tiến sĩ Nội khoa, Bác sĩ chuyên khoa II và Cử nhân tiếng Anh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Tri Thức có thời gian dài công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Ông từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Trưởng Khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện từ năm 2019.

Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nguyễn Tri Thức tham gia điều hành nhiều hoạt động chuyên môn lớn, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Hàng trăm nhân viên y tế của Chợ Rẫy đã được điều động tham gia tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường.

Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hơn 2 năm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế

Ngày 29/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 579/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Tri Thức, khi đó là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Thời hạn bổ nhiệm được xác định là 5 năm.

Sau khi nhận nhiệm vụ tại Bộ Y tế, ông Nguyễn Tri Thức được giao phụ trách một số lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có những nội dung liên quan đến chuyển đổi số y tế, bệnh án điện tử và mạng lưới y tế cơ sở.

Tại thời điểm được bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá ông Nguyễn Tri Thức có quá trình gần 25 năm gắn bó với ngành y, có kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và quản lý bệnh viện. Bộ trưởng kỳ vọng ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn và quản lý để tham gia công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tri Thức từng được trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2017, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2007 và Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011.