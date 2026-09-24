Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia”: Gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực

6 nhóm điểm nghẽn đang cản trở hiệu quả chuyển đổi số

Mở đầu là tham luận “Những điểm nghẽn đang cản trở chuyển đổi số quốc gia và giải pháp xử lý”, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) phân tích một loạt điểm nghẽn lớn và đề xuất một số giải pháp trọng tâm để tháo gỡ các điểm nghẽn.

Ông Trần Kiên, Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ KHCN trình bày tham luận tại Tọa đàm.

Ông Trần Kiên, Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng có khoảng cách trong thực thi chuyển đổi số giữa các bộ, ngành và địa phương.

Dẫn số liệu 5 tháng đầu năm 2026, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia cho rằng khoảng cách lớn nhất nằm ở khả năng tái sử dụng dữ liệu. Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu tại các bộ, ngành chỉ đạt hơn 5%, trong khi địa phương đạt 96%.

Tọa đàm quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các bộ, ngành cũng chỉ ở mức 34%, so với 94% tại địa phương; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả điện tử lần lượt là 19% tại các bộ, ngành và 89% tại địa phương.

Điều này cho thấy số hóa chưa đồng nghĩa với tạo ra giá trị nếu dữ liệu sau khi số hóa không được khai thác và tái sử dụng trong các quy trình nghiệp vụ. Đồng thời, những con số này cho thấy khâu tổ chức thực thi, kết nối và khai thác dữ liệu vẫn là những điểm cần tập trung tháo gỡ.

Tham dự Tọa đàm có đại diện Công an Hà Nội và nhiều chuyên gia.

Từ thực tiễn triển khai, ông Trần Kiên nêu 6 nhóm điểm nghẽn cốt lõi.

Thứ nhất là dữ liệu. Dữ liệu chưa bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, trong khi kết nối và chia sẻ còn hạn chế. Hiện vẫn còn 4/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 39/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 11 chưa kết nối, đồng bộ.

Thứ hai là quy trình. Việc số hóa cách làm cũ vẫn còn phổ biến, trong khi tỷ lệ tái cấu trúc quy trình và tái sử dụng dữ liệu thấp. Có 80/775 thủ tục hành chính chưa được tái cấu trúc.

Thứ ba là nền tảng, với tình trạng phân mảnh, trùng lặp, khiến cán bộ phải thao tác đồng thời trên nhiều hệ thống.

Thứ tư là hạ tầng và an toàn thông tin, khi thiết bị ở cấp cơ sở chưa đồng đều và việc bảo đảm an toàn thông tin chưa xuyên suốt. Khoảng 30% máy tính chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Thứ năm là nhân lực và trách nhiệm. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách, kỹ năng không đồng đều và chưa gắn trách nhiệm cuối cùng với người đứng đầu vẫn là những vấn đề cần giải quyết.

Thứ sáu là đầu tư và tài chính. Công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, cơ chế nghiệm thu và dự toán chi phí vòng đời chưa phù hợp. Đến ngày 17/6/2026, mới giải ngân 12,1% kinh phí chuyển đổi số.

Bên cạnh các điểm nghẽn, chuyển đổi số quốc gia đang đứng trước nhiều cơ hội.

Trong đó, khung thể chế mới tạo cơ sở để mở rộng dịch vụ số, quản trị dữ liệu và ứng dụng AI; độ phủ 5G, Internet rộng khắp cùng hơn 71 triệu tài khoản VNeID tạo nên nền tảng người dùng lớn cho các dịch vụ số.

Dữ liệu công, Trung tâm dữ liệu quốc gia và năng lực tính toán cũng mở ra dư địa lớn để nâng cao năng suất. Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có cơ hội tham gia giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia thông qua thị trường Nhà nước.

Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đưa xếp hạng Chính phủ số vào nhóm 50 quốc gia đứng đầu thế giới, kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GDP, 100% hộ gia đình được phủ cáp quang và 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được chuẩn hóa, sẵn sàng cho AI.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu trên 70% người từ 18 tuổi có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử.

Đến năm 2045, mục tiêu tương ứng là đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia đứng đầu về Chính phủ số, kinh tế số chiếm ít nhất 50% GDP và khai thác tối đa dữ liệu toàn dân.