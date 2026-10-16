Giá vàng hôm nay 16/10: Thế giới bật tăng, vàng SJC đi ngang

Giá vàng thế giới sáng 16/10 tăng gần 50 USD/ounce, lên hơn 4.157 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC giữ giá bán ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC đi ngang

Sáng 16/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,4-143,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,9 triệu đồng/lượng.

So với sáng 15/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giữ nguyên ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra không thay đổi.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 15/10, giá vàng nhẫn tại SJC và DOJI cùng giữ nguyên ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng và cao hơn Bảo Tín Minh Châu 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng gần 50 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 16/10 giao dịch ở mức 4.157,4 USD/ounce, tăng 49 USD/ounce so với mức 4.108 USD/ounce của sáng 15/10. Đây là tín hiệu tích cực khi kim loại quý quay đầu phục hồi sau 3 phiên sáng giảm liên tiếp.

Quy đổi theo tỷ giá 26.060 đồng/USD sáng hôm nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng so với mức 129,3 triệu đồng/lượng của sáng 15/10.

Giá vàng thế giới sáng 16/10 phục hồi lên 4.157 USD/ounce, tăng gần 50 USD/ounce so với sáng 15/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức gần 4.195 USD/ounce trong ngày 9/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 38 USD/ounce, tương đương 0,9%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 273,47 USD/ounce, tương đương 6,27%.

Giá vàng thế giới phục hồi sau đợt giảm mạnh, từ mức gần 4.100 USD/ounce trong phiên 15/10 lên trên 4.150 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn thấp hơn mức gần 4.200 USD/ounce của tuần trước. Diễn biến tăng giảm liên tục cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa ổn định.

Trong khi giá vàng thế giới quy đổi tăng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng 15/10, giá bán vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mức 143,3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp từ khoảng 14 triệu xuống còn 12,7 triệu đồng/lượng.