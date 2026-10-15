Giá vàng sáng nay 15/10 tiếp tục lao dốc

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 15/10 giao dịch ở mức 4.108 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce so với mức 4.158 USD/ounce của sáng 14/10. Kim loại quý ghi nhận phiên sáng giảm thứ 3 liên tiếp, sau khi giảm khoảng 10 USD/ounce trong sáng 14/10 và 29 USD/ounce trong sáng 13/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.090 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức 130,8 triệu đồng/lượng của sáng 14/10.

Giá vàng thế giới sáng 15/10 giảm xuống 4.108 USD/ounce, thấp hơn khoảng 50 USD/ounce so với sáng 14/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.168 USD/ounce vào sáng 7/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 60 USD/ounce, tương đương 1,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 139 USD/ounce, tương đương 3,25%.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường vàng thế giới tiếp tục gia tăng. Sau khi tăng lên gần 4.200 USD/ounce, kim loại quý liên tiếp đi xuống và hiện lùi về sát mốc 4.100 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh trong những phiên gần đây, cho thấy đà phục hồi trước đó chưa được duy trì và xu hướng ngắn hạn vẫn thiếu ổn định.

Giá vàng trong nước sáng 15/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 15/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,8-143,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng.