Phó tổng giám đốc của một công ty vận tải biển bị khởi tố vì tội trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thế Việt, Phó tổng giám đốc CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông về tội Trộm cắp tài sản.

Theo công bố thông tin ngày 13/10, CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Mã chứng khoán: NOS) cho biết, Công an Cảnh sát điều tra Thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Thế Việt (Phó tổng giám đốc NOS) về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với vị này.

Trước sự việc này, HĐQT NOS đã nhanh chóng ban hành nghị quyết về việc dừng chức vụ và công việc đối với ông Việt.

Đồng thời, Ban lãnh đạo cũng giao Tổng Giám đốc chủ động phân công, sắp xếp lại nhiệm vụ trong Ban điều hành nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, cũng như rà soát các công việc, hồ sơ và tài liệu do ông Việt phụ trách để báo cáo HĐQT trước ngày 20/10.

Ông Việt, sinh năm 1983, có trình độ chuyên môn là kỹ sư tàu biển và đã công tác trong ngành hàng hải từ năm 2008.

Tại NOS, ông Lê Thế Việt được bổ nhiệm vào ban điều hành công ty từ tháng 7/2020.

Như vậy khi ông Việt bị thôi chức vụ, ban giám đốc của NOS còn 3 người, lần lượt là Tổng giám đốc Trần Quang Toàn, hai phó tổng giám đốc là Trần Thanh Hà và Nguyễn Văn Hoài.

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được thành lập vào năm 1993 chuyên về lĩnh vực vận tải biển. Tính đến hết tháng 6/2026, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 49%, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh nắm 9,97% và CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc giữ 7,55% trong tổng nguồn vốn góp 200 tỷ đồng.

NOS đang bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi ghi nhận lỗ lũy kế hơn 5.600 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo soát xét bán niên 2026.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, NOS ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 30 tỷ, giảm 46% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 64 tỷ đồng, đưa tổng lỗ lũy kế đến hết kỳ gần 5.628 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu âm hơn 5.368 tỷ, các khoản vay và nợ thuê tài chính đều đã quá hạn. Điều này khiến Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty trong báo cáo soát xét bán niên 2026.