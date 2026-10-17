Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC tăng trở lại

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 16/10, lên 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng thế giới tăng lên 4.165 USD/ounce, quy đổi khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Sáng 17/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,4-143,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,2 triệu đồng/lượng.

So với sáng 16/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giữ nguyên, trong khi giá bán ra tăng 300.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 16/10, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,2 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 100.000 đồng/lượng và cao hơn Bảo Tín Minh Châu 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/10 giao dịch ở mức 4.165,58 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với mức 4.157,4 USD/ounce của sáng 16/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.080 đồng/USD sáng nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 400.000 đồng/lượng so với mức 130,6 triệu đồng/lượng của sáng 16/10.

Giá vàng thế giới sáng 17/10 tăng lên 4.165 USD/ounce, cao hơn khoảng 8 USD/ounce so với sáng 16/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức gần 4.195 USD/ounce trong ngày 9/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 29 USD/ounce, tương đương 0,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 211 USD/ounce, tương đương 4,8%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh giữa tuần. Từ mức gần 4.100 USD/ounce, kim loại quý đã tăng trở lại trên 4.160 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vẫn thấp hơn vùng gần 4.200 USD/ounce của tuần trước, cho thấy đà phục hồi chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng ổn định.