Giá vàng hôm nay 12/10: Thế giới nhích tăng, SJC giữ mức 144,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 12/10 giữ mức 144,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với sáng 10/10. Giá vàng thế giới tăng khoảng 3 USD/ounce, lên 4.197 USD/ounce, quy đổi 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 12,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giữ mức 144,8 triệu đồng/lượng

Sáng 12/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 140-144,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 10/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI không thay đổi ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 100.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 140-144 triệu đồng/lượng.

So với sáng 10/10, giá vàng nhẫn tại SJC không thay đổi ở cả 2 chiều. DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 100.000 đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng và cao hơn Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhích tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 12/10 giao dịch ở mức 4.197 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD/ounce so với mức 4.194 USD/ounce ghi nhận sáng 10/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.070 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,9 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 100.000 đồng/lượng so với mức 131,8 triệu đồng/lượng ghi nhận sáng 10/10.

Giá vàng thế giới sáng 12/10 tăng lên 4.197 USD/ounce, cao hơn khoảng 3 USD/ounce so với sáng 10/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.145 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 52 USD/ounce, tương đương 1,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 121 USD/ounce, tương đương 2,8%.

Giá vàng thế giới duy trì trên mốc 4.190 USD/ounce sau đợt phục hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng so với sáng 10/10 khá khiêm tốn, cho thấy giá chưa có thêm biến động đáng kể. Diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là những yếu tố có thể tác động đến xu hướng ngắn hạn.