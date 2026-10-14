Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay 14/10 tiếp tục giảm

Giá vàng miếng SJC sáng nay 14/10 giảm 200.000 đồng/lượng, còn 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tiếp tục điều chỉnh

Sáng 14/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,8-143,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 13/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 13/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm 10 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/10 giao dịch ở mức 4.158 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với mức 4.168 USD/ounce của sáng 13/10. Kim loại quý ghi nhận phiên sáng giảm thứ hai liên tiếp, sau chuỗi tăng cho tín hiệu khả quan.

Quy đổi theo tỷ giá 26.100 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với mức 131,3 triệu đồng/lượng của sáng 13/10.

Giá vàng thế giới sáng 14/10 giảm xuống 4.158 USD/ounce, thấp hơn khoảng 10 USD/ounce so với sáng 13/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.168 USD/ounce vào sáng 7/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 10 USD/ounce, tương đương 0,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 145 USD/ounce, tương đương 3,4%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới chưa được duy trì. Sau khi tăng lên gần 4.200 USD/ounce, kim loại quý liên tiếp điều chỉnh và trở lại dưới mốc 4.160 USD/ounce. Giá biến động theo cả hai chiều trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa ổn định.