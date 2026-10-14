close Đăng nhập

Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay 14/10 tiếp tục giảm

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng miếng SJC sáng nay 14/10 giảm 200.000 đồng/lượng, còn 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tiếp tục điều chỉnh

Sáng 14/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,8-143,3 triệu đồng/lượng.

1791944670237-2365178750226055573-2365178750226055573-8fd9af3c8d353b84b3fd55a19a7a307d.jpg

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 13/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng.

1791944647405-2365178750226055573-2365178750226055573-aa6bf4c1ae53725e6112bf896ccde78d.jpg

So với sáng 13/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm 10 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/10 giao dịch ở mức 4.158 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với mức 4.168 USD/ounce của sáng 13/10. Kim loại quý ghi nhận phiên sáng giảm thứ hai liên tiếp, sau chuỗi tăng cho tín hiệu khả quan.

Quy đổi theo tỷ giá 26.100 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với mức 131,3 triệu đồng/lượng của sáng 13/10.

vang-the-gioi-11-9.jpg
Giá vàng thế giới sáng 14/10 giảm xuống 4.158 USD/ounce, thấp hơn khoảng 10 USD/ounce so với sáng 13/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.168 USD/ounce vào sáng 7/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 10 USD/ounce, tương đương 0,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 145 USD/ounce, tương đương 3,4%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới chưa được duy trì. Sau khi tăng lên gần 4.200 USD/ounce, kim loại quý liên tiếp điều chỉnh và trở lại dưới mốc 4.160 USD/ounce. Giá biến động theo cả hai chiều trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa ổn định.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VietTimes #giá vàng hôm nay #giá vàng #giá vàng sjc #SJC

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Văn phòng của Novaland tại Khu tái định cư Bình Khánh.

Loạt dự án vướng mắc kéo dài ở TP.HCM của Novaland

Hơn chục năm trước Novaland đẩy mạnh M&A các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất, dự án bất động sản tại TP.HCM, đồng thời tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Chiến lược này giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM.

Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng thế giới tăng mạnh, SJC khởi sắc

Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng thế giới tăng mạnh, SJC khởi sắc

Giá vàng miếng SJC sáng 10/10 tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng 9/10, lên 144,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng thế giới cũng tăng 51 USD/ounce, lên 4.194 USD/ounce, quy đổi 131,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 13 triệu đồng/lượng.