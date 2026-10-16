Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam bị phạt 140 triệu đồng

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã chứng khoán: VNR) bị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) xử phạt hành chính 140 triệu đồng theo quyết định ban hành ngày 13/10.

Theo công bố thông tin của VNR về quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) ban hành hôm 13/10, doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm không bổ nhiệm được chuyên gia tính toán bảo hiểm đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn do pháp luật quy định theo các quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các Điều 26, 27, 28, 29, 30 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm nêu trên, VNR bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 140 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 174/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Về tình tiết giảm nhẹ, theo quyết định, VNR đã chủ động rà soát, đánh giá nhân sự, tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp, đồng thời cập nhật, báo cáo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về tình trạng bổ nhiệm chuyên gia tính toán. Ngày 6/10/2026, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị thay đổi chuyên gia tính toán đến Bộ Tài chính nhằm hoàn thiện các điều kiện bổ nhiệm. Do hồ sơ này đã được nộp, quyết định không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 174/2024/NĐ-CP.

Quyết định xử lý vi phạm cũng nêu rõ VNR có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện thi hành, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lợi nhuận 6 tháng tăng chủ yếu nhờ hoạt động tài chính

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, VNR ghi nhận 1.590 tỷ đồng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhanh hơn, ở mức 12,1%, lên 1.518 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp từ mảng này chỉ đạt 72,1 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 19,6%, lên gần 280 tỷ đồng, còn chi phí tài chính tăng 1,5%, lên 22,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu ủy thác đầu tư tăng từ 11,7 tỷ đồng lên 82,9 tỷ đồng, trong khi lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 90,4 tỷ đồng lên 121,2 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính đạt 257,1 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, VNR đạt 290,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 239,4 tỷ đồng, tăng 12,1%, trong khi lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 1.033 đồng lên 1.157 đồng.

Kết quả này cho thấy hoạt động tài chính tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy lợi nhuận của VNR. Ngược lại, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng chậm hơn doanh thu do chi phí tăng nhanh hơn, cho thấy hiệu quả sinh lời của mảng kinh doanh cốt lõi chưa cải thiện tương ứng với tốc độ mở rộng doanh thu.