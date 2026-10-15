Lộ diện 4 nhà đầu tư sẽ rót hơn 1.100 tỷ đồng vào Điện lực EVF thông qua mua cổ phần riêng lẻ

Ngoài phương án phát hành riêng lẻ, EVF còn đang có phương án huy động vốn 300 triệu USD từ trái phiếu quốc tế. Tất cả số tiền thu được đều dùng để cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2026 và 2027.

HĐQT Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVN Finance - Mã: EVF) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án triển khai chi tiết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, EVF dự kiến chào bán tối đa 85 triệu cổ phiếu, tương đương 11,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá chào bán khoảng 13.500 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 15/10, cổ phiếu EVF đang dừng ở 11.550 đồng/cp.

Với mức giá chào bán công bố, EVF có thể huy động hơn 1.147 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng trong năm 2026 và 2027.

Theo danh sách công bố, 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm hai nhà đầu tư nước ngoài và hai nhà đầu tư trong nước dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ nói trên. Tất cả hiện đều đang không nắm cổ phiếu nào của EVF.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital dự kiến mua nhiều nhất với 40 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 47% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Sau giao dịch, Leadvisors Capital dự kiến nắm giữ 4,73% vốn điều lệ EVF từ mức 0% ban đầu.

Ba nhà đầu tư còn lại gồm Japan Vietnam Capital Fund I, L.P. dự kiến mua hơn 22,1 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI mua gần 18,3 triệu cổ phiếu và Daiwa - SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P. mua gần 4,6 triệu cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của 4 nhà đầu tư tại EVF sẽ lên mức 10,05% vốn.

4 nhà đầu tư dự kiến mua vào cổ phiếu riêng lẻ của EVF. Nguồn: EVF.

Ở diễn biến khác, EVF cũng vừa công bố phương án phát hành riêng lẻ tối đa 300 triệu USD trái phiếu phát hành tại Singapore, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, là loại “4 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Thời điểm chào bán và phát hành dự kiến trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất các thủ tục và nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo phương án được phê duyệt, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của EVF.

Nguồn vốn có thể được phân bổ cho hoạt động cấp tín dụng trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến - chế tạo, xây dựng, thương mại, vận tải, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu tín dụng thực tế.

Tính đến hết tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của EVF hơn 81.300 tỷ đồng.

Nếu đợt huy động trái phiếu này thành công, quy mô nợ phải trả của công ty tài chính này sẽ tiệm cận 89.000 tỷ đồng. Đồng thời dư nợ vay trái phiếu tăng từ 3.300 tỷ lên gần 11.000 tỷ đồng, tức gấp 3,3 lần.

Tính đến hết quý II/2026, tổng dư nợ cho vay của EVF hơn 67.200 tỷ đồng, trong đó nhóm khách hàng được cấp tín dụng nhiều nhất là bất động sản với hơn 12.200 tỷ, tương đương 18% tổng dư nợ.

Hai mảng xây dựng và bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô có dư nợ xếp sau, lần lượt là 10.600 tỷ và 10.700 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EVF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 556 tỷ đồng, tăng khoảng 15%.