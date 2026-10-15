Dự án nhà ở vướng mắc vì khả năng tài chính, chủ đầu tư vẫn xin được tháo gỡ

Không đủ khả năng tài chính là một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Tân An Huy vướng mắc nhiều năm. Chủ đầu tư đề nghị được tháo gỡ để có nguồn thu trả nợ và giải quyết quyền lợi khách hàng.

Hơn 20 ha đất nhưng mới xây được 14 căn nhà sau 20 năm

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng về tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy cho biết dự án Khu nhà ở Tân An Huy có tổng diện tích hơn 20,6 ha, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè trước đây.

Riêng khu nhà ở thấp tầng rộng gần 5,9 ha, được quy hoạch gồm 313 căn nhà liên kế, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập.

Dự án được giao cho Tân An Huy từ năm 2005 nhưng đến nay mới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khoảng 70%. Chỉ có 14 căn nhà được xây dựng, còn 299 căn chưa thể triển khai. Đáng chú ý, 14 căn nhà này được xác định xây dựng không đúng quy hoạch.

Về pháp lý, công ty cho biết quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ba phân khu cao tầng, giáo dục và y tế cũng đã được cấp, sau đó chuyển nhượng cho các đối tác khác.

Tuy nhiên, các thủ tục liên quan đến khu nhà ở thấp tầng vẫn chưa hoàn tất. Doanh nghiệp cho biết đã nộp hồ sơ liên quan đến khu đất và việc bồi thường cho cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện trước đây, nhưng chưa được giải quyết.

Công ty cũng cho biết đã thực hiện một số công việc chuẩn bị như khảo sát, thiết kế phục vụ xây dựng hạ tầng và nhà ở. Dù vậy, những công việc này chưa thể chuyển thành tiến độ thi công thực tế do doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa đáp ứng các điều kiện liên quan.

Dự án vì thế tiếp tục đình trệ, trong khi hơn 300 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn từ hơn 2 thập kỷ trước vẫn chờ được giải quyết quyền lợi.

Theo giải trình của Tân An Huy, tình hình tài chính của công ty suy giảm nghiêm trọng sau khi ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, cổ đông nắm hơn 99% vốn, qua đời năm 2017. Doanh nghiệp cho biết từ đó không còn đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu.

Những khó khăn tại Tân An Huy không chỉ xuất phát từ tình trạng thiếu vốn. Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P3 ngày 4/1/2018 của Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai phạm tại dự án như chuyển nhượng các khu đất cho doanh nghiệp khác, quá trình bồi thường, chậm nộp tiền sử dụng đất, nợ thuế thu nhập doanh nghiệp và xây dựng công trình không đúng quy hoạch, không phép hoặc sai phép.

Được biết, khu đất y tế, giáo dục và khu nhà ở cao tầng được Tân An Huy chuyển nhượng lại cho 3 doanh nghiệp khác và được xác định tạo ra chuỗi sai phạm dây chuyền khác.

Trong đó, 2 dự án được chuyển nhượng cho các chủ đầu tư khác là Trường quốc tế ABC của Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo Ngân Hà và Khu chung cư Saigon South Residences của Phú Mỹ Hưng đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhiều năm.

Chung cư Saigon South Residence của Phú Mỹ Hưng đã hoàn thành nhiều năm.

Chủ đầu tư không còn khả năng tài chính vẫn xin tiếp tục dự án

Ngày 23/5/2025, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành Thông báo 524/TB-VP về kết luận cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Theo đó, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến ngân sách nhà nước và chứng minh năng lực tài chính trước khi được xem xét triển khai các bước tiếp theo.

Trong các báo cáo gửi cơ quan chức năng, Tân An Huy thừa nhận không đủ khả năng nộp ngay khoản nợ thuế và chứng minh năng lực tài chính. Công ty cho biết đang chịu các biện pháp cưỡng chế liên quan đến hóa đơn, tài khoản và việc giải quyết thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp cũng thông tin Thuế cơ sở 7 TP.HCM đã làm việc với công ty về việc kê biên, phát mãi tài sản để thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, việc xử lý gặp khó khăn do 313 nền đất đã được ký hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Trước tình thế này, công ty đề nghị được tiếp tục triển khai dự án để tạo nguồn thu, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và giải quyết quyền lợi khách hàng. Theo lập luận của doanh nghiệp, nếu hoàn thiện các thủ tục cần thiết, công ty và khách hàng có thể có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Ngược lại, doanh nghiệp cho biết sẽ chấp hành phương án kê biên, phát mãi tài sản nếu không được tiếp tục triển khai dự án.

Trong danh sách các dự án vướng mắc trên địa bàn TP.HCM cập nhật năm 2026, Tân An Huy vẫn đề nghị được tháo gỡ để tiếp tục triển khai.

Nghịch lý trong đề xuất của doanh nghiệp là không đủ nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong khi việc tiếp tục dự án phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các yêu cầu về thuế, đất đai và năng lực tài chính.

Đã 8 năm kể từ khi có kết luận thanh tra, một số nội dung sai phạm vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính. Tính đến ngày 8/10, Tân An Huy còn nợ gần 233 tỷ đồng tại Thuế cơ sở 7 TP.HCM.

Thời gian qua, VKSND Khu vực 6 TP.HCM cũng nhiều lần làm việc với doanh nghiệp và ban hành các văn bản liên quan đến khoản nợ thuế kéo dài này. Viện kiểm sát yêu cầu Tân An Huy chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý thuế, khắc phục ngay số tiền chậm nộp.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, Thuế cơ sở 7 được đề nghị lập hồ sơ chuyển VKSND Khu vực 6 xem xét khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công.

Trong khi đó, quyền lợi của những khách hàng đã góp vốn nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù dự án chậm triển khai hàng chục năm và phần lớn trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp, Tân An Huy vẫn yêu cầu người mua đóng thêm hàng tỷ đồng cho mỗi nền đất.

Khoảng 50% khách hàng tại dự án đã chấp nhận phương án đóng thêm tiền với hy vọng nhận được nhà, đất. Số còn lại không đồng ý do đã mất niềm tin vào chủ đầu tư.