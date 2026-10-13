Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC giảm, chênh với vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 13/10 giảm khoảng 29 USD/ounce so với sáng 12/10, xuống 4.168 USD/ounce, quy đổi khoảng 131,3 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139-143,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 12/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

So với chiều 12/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến sáng 13/10 cho thấy đà phục hồi của giá vàng miếng SJC trong những phiên trước chưa được duy trì. Giá vàng trong nước điều chỉnh cùng chiều với thị trường thế giới, cho thấy áp lực giảm đang hiện diện ở cả hai thị trường. Trong bối cảnh giá biến động liên tục, người mua cần thận trọng với rủi ro ngắn hạn.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139-143 triệu đồng/lượng.

So với sáng 12/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

So với chiều 12/10, vàng nhẫn tại SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI giữ nguyên mức niêm yết.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm 29 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 13/10 giao dịch ở mức 4.168 USD/ounce, giảm 29 USD/ounce so với mức 4.197 USD/ounce của sáng 12/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.120 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 600.000 đồng/lượng so với mức 131,9 triệu đồng/lượng của sáng 12/10.

Giá vàng thế giới sáng 13/10 giảm xuống 4.168 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.141 USD/ounce vào sáng 6/10, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 27 USD/ounce, tương đương 0,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 117 USD/ounce, tương đương 2,7%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, dù vẫn cao hơn mức ghi nhận một tuần trước. Việc giá vàng giảm trong 30 ngày qua cho thấy xu hướng phục hồi chưa thực sự ổn định.

Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi biến động của đồng USD, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các thông tin kinh tế sắp công bố để đánh giá xu hướng giá vàng trong những phiên tới.