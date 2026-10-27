Giá vàng hôm nay 27/10: Thế giới phục hồi, vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 27/10 tăng 300.000 đồng/lượng, lên 142 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới sau quy đổi khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Sáng 27/10, giá vàng miếng SJC tại SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137-141,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

So với sáng 26/10, giá vàng miếng tại SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI giữ nguyên. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra không thay đổi.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137,3-141,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137-141 triệu đồng/lượng.

So với sáng 26/10, giá vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở cả 2 chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 27/10 giao dịch ở mức 4.011 USD/ounce, tăng khoảng 11 USD/ounce so với mức 4.000 USD/ounce của sáng 26/10. Kim loại quý tiếp tục phục hồi sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá 26.050 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 700.000 đồng/lượng so với mức 125,3 triệu đồng/lượng của sáng 26/10.

Giá vàng thế giới sáng 27/10 tăng lên 4.011 USD/ounce, cao hơn khoảng 11 USD/ounce so với sáng 26/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.134 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 123 USD/ounce, tương đương 3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 137 USD/ounce, tương đương 3,3%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang có dấu hiệu phục hồi sau đợt giảm mạnh trong tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng những phiên gần đây vẫn khá hạn chế so với mức giảm trước đó. Kim loại quý hiện dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa thực sự ổn định.