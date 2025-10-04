Giá vàng tăng 800.000 đồng, giao dịch ở mức 138,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (3/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua, mốc cao nhất trong lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 132.300.000 – 135.000.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên 3/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 132.600.000 – 135.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 133.600.000 – 136.600.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với ngày 3/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/10 giao dịch ở mức 3.886 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.420 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 123.800.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.800.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tiến sát mức cao kỷ lục 3.897 USD. Kim loại quý này đang trên đà kết thúc tuần tăng giá thứ bảy liên tiếp nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn cực lớn, được thúc đẩy bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa và kỳ vọng về một Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ôn hòa.

Việc chính phủ đóng cửa đang làm trì hoãn việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 quan trọng. Điều này buộc các nhà đầu tư phải dựa vào các dữ liệu thay thế, và các báo cáo này đều cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt

Theo đó, báo cáo của ADP ghi nhận sự sụt giảm bất ngờ trong việc làm của khu vực tư nhân. Trong khi đó chỉ số PMI Dịch vụ ISM mới nhất cũng báo hiệu sự trì trệ của ngành dịch vụ.

Những dấu hiệu này củng cố mạnh mẽ kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm liên tiếp tại các cuộc họp còn lại trong năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng 48% trong năm nay. Với đà tăng này, vàng đang đi đúng hướng để đạt được hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, khẳng định vai trò là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới.

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 122.371 USD/BTC, tăng 1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 123.800 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 128 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.438 tỷ USD chiếm 57,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.