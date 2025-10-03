Giá vàng giảm dưới mức 138 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 135,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (3/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 131.500.000 – 134.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 2/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 132.000.000 – 135.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 132.800.000 – 135.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 2/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/10 giao dịch ở mức 3.858 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.420 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 122.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.100.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giảm nhẹ do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư khi họ đánh giá lại đà tăng của kim loại quý, vốn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu an toàn và kỳ vọng lãi suất thấp.

Tâm điểm lo ngại của thị trường vẫn là việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Các thành viên Quốc hội Mỹ cho thấy ít dấu hiệu đạt được thỏa hiệp, củng cố mối đe dọa từ Tổng thống Trump về việc sa thải hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ. Sự kiện đóng cửa này đang đe dọa làm gián đoạn các hoạt động kinh tế quan trọng.

Đáng chú ý, việc chính phủ đóng cửa đã ngăn cản việc công bố các dữ liệu lao động quan trọng, khiến thị trường phải dựa vào các khảo sát tư nhân để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế. Những khảo sát này đều cho thấy tín hiệu tiêu cực:

- Bảng lương của ADP đã giảm trong hai tháng liên tiếp, lần đầu tiên kể từ cú sốc COVID-19.

- Báo cáo JOLTS chỉ ra sự sụt giảm mạnh về số lượng người tự nguyện nghỉ việc.

- Báo cáo của Challenger cho thấy tốc độ tuyển dụng chậm lại.

Những bằng chứng này củng cố khả năng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay, bất chấp những dấu hiệu về lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 120.054 USD/BTC, tăng 1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 120.900 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 119 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.393 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.