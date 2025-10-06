Giá vàng hôm nay vượt mốc 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 137,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 139,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Sáng nay (6/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 139,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước, mốc cao nhất trong lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 132.900.000 – 135.600.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 4/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 133.000.000 – 136.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 134.100.000 – 137.100.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 4/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/10 giao dịch ở mức 3.924 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.403 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 124.900.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 3.900 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại kéo dài về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Việc đóng cửa chính phủ đã kéo dài sang tuần thứ hai sau khi Thượng viện vào thứ Sáu không thông qua được các kế hoạch cạnh tranh để gia hạn tài trợ liên bang. Sự bế tắc này đã trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9.

Trong tình hình này, các nhà đầu tư phải dựa vào các chỉ số thay thế, vốn đang báo hiệu thị trường lao động suy yếu. Điều này càng củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra của Fed. Thị trường hiện đang định giá tới 95% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10, và nhiều khả năng sẽ có thêm một đợt giảm nữa vào tháng 12.

Ngay cả khi không có dữ liệu mới, các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi sát sao các phát biểu từ các quan chức Fed trong tuần này để tìm kiếm manh mối về triển vọng chính sách.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng gần 50% trong năm nay. Mức tăng kỷ lục này được hỗ trợ bởi sự bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, hoạt động mua vào mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 123.921 USD/BTC, giảm 0,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 125.200 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 120 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.470 tỷ USD chiếm 57,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.